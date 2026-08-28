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Detuvieron a "Bebote" Álvarez por narcotráfico internacional en Argentina

El histórico jefe de la barra brava de Independiente fue apresado por la Policía Federal Argentina.

28/08/2026 | 12:52Redacción Cadena 3

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FOTO: "Bebote" Álvarez. Foto: Agencia NA (Archivo)

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Buenos Aires, 28 de agosto (NA) -- Pablo "Bebote" Álvarez, reconocido líder de la barra brava de Independiente, fue arrestado este viernes por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, "Bebote" enfrenta acusaciones por ser parte de una organización narcocriminal de alcance internacional, implicada en el tráfico de drogas sintéticas desde España y la introducción de cocaína desde Bolivia.

La detención fue anunciada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien utilizó sus redes sociales para comunicar el procedimiento. Álvarez se encuentra a disposición de la Justicia en el marco de una investigación sobre una red dedicada al tráfico y distribución de estupefacientes.

BEBOTE ÁLVAREZ, PRESO. Con el DFI de la Policía Federal Argentina detuvimos al histórico jefe de la barra de Independiente, ‘Bebote’ Álvarez, acusado de integrar una organización narcocriminal que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia”, escribió Monteoliva.

La ministra concluyó su mensaje con una referencia a la trayectoria de Álvarez en el ámbito de las tribunas: Final del partido para Bebote. El que las hace, las paga.

La pesquisa se relaciona con una organización que opera en el tráfico internacional de cocaína y drogas sintéticas. La Policía Federal ha estado llevando a cabo operativos contra una estructura que enviaba sustancias como MDMA, metanfetaminas y cocaína a diversos países europeos, además de mantener ramificaciones y circuitos de distribución dentro del territorio argentino.

Álvarez fue durante años una de las figuras más notorias de la barra de Independiente y ha acumulado múltiples causas judiciales por su actividad en torno al club. Entre sus antecedentes figura una condena de tres años y medio de prisión por tentativa de extorsión contra el entonces entrenador Ariel Holan, que tuvo lugar en 2017.

Esta nueva detención se produce en el marco de una investigación por narcotráfico internacional, un caso distinto a los procedimientos judiciales previos que involucraron al exjefe de la barra por incidentes relacionados con el fútbol.

Lectura rápida

¿Quién fue detenido?
El detenido es Pablo "Bebote" Álvarez, exjefe de la barra brava de Independiente.

¿Por qué fue detenido?
Fue arrestado por su supuesta participación en una organización narcocriminal internacional.

¿Qué tipo de drogas están involucradas?
Se investiga el tráfico de drogas sintéticas desde España y la introducción de cocaína desde Bolivia.

¿Quién confirmó la detención?
La detención fue confirmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

¿Qué antecedentes tiene Álvarez?
Álvarez tiene antecedentes judiciales, incluyendo una condena por tentativa de extorsión en 2017.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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