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Rescate en Nepal: 350 personas atrapadas en túnel de montaña tras inundaciones devastadoras

Los afectados son residentes y trabajadores de un proyecto hidroeléctrico en Rasuwa, tras inundaciones que han dejado 579 muertos y 1924 desaparecidos.

28/08/2026 | 12:45Redacción Cadena 3

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El rescate de personas atrapadas en un túnel de montaña en Nepal

FOTO: El rescate de personas atrapadas en un túnel de montaña en Nepal

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Buenos Aires, 28 agosto (NA) -- Luego de las intensas inundaciones que azotaron a Nepal el miércoles pasado, el Ejército nepalí logró rescatar a 350 personas que se encontraban atrapadas en un túnel de montaña perteneciente a la Central Hidroeléctrica Upper Trishuli, situada en el distrito de Rasuwa. Este hecho se produjo como consecuencia del colapso de un glaciar en la cordillera del Himalaya.

Las operaciones de rescate continúan, ya que hay más de 100 personas que aún permanecen atrapadas dentro del túnel a raíz de la catástrofe, que hasta el momento ha dejado un saldo trágico de 579 personas fallecidas y 1924 desaparecidos.

Un video compartido en redes sociales muestra a dos soldados del ejército de Nepal descendiendo desde un helicóptero y avanzando con dificultad por una superficie inclinada, cubierta de lodo, para llegar a la entrada del túnel.

Fuentes de la Agencia Noticias Argentinas informaron que la operación de rescate se ve obstaculizada por las adversas condiciones climáticas y el elevado caudal del río Bhotekoshi.

Además, el ejército de Nepal ha evacuado a otros 533 residentes de las zonas afectadas en todo el distrito de Rasuwa, según datos proporcionados por la Oficina del Primer Ministro.

El colapso glaciar ha sido identificado como la causa principal de esta tragedia. Inicialmente, los científicos consideraron que un terremoto podría haber sido el causante del desastre. Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó un temblor de magnitud 4,4 en la región, justo antes de la inundación, pero posteriormente corrigió su diagnóstico, indicando que el temblor fue resultado de un gran deslizamiento de hielo y escombros.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Nepal?
Inundaciones severas atraparon a 350 personas en un túnel de montaña.

¿Quiénes fueron rescatados?
Residentes y trabajadores de la Central Hidroeléctrica Upper Trishuli.

¿Cuántas personas siguen atrapadas?
Más de 100 personas aún están dentro del túnel.

¿Cuál es el saldo de la tragedia?
579 muertos y 1924 desaparecidos hasta el momento.

¿Qué causó el desastre?
Un colapso glaciar, no un terremoto como se pensó inicialmente.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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