Roger Federer reflexiona sobre su legado antes de ser homenajeado en el Salón de la Fama del tenis

FOTO: Federer reflexiona sobre su legado antes de entrar al Salón de la Fama del tenis

NUEVA YORK — A Roger Federer siempre le gustó ganar, y a lo largo de su carrera, lo hizo en numerosas ocasiones. Si bien sus trofeos y victorias serían suficientes para asegurar su lugar en la historia del tenis, había algo más que disfrutaba de su tiempo en la cancha: la experiencia de viajar, conocer a otros jugadores y hacer amigos, tanto dentro como fuera de la competencia.

El suizo se dio cuenta, tras su retiro, del impacto que esto tuvo en su legado. "Creo que cuando te retiras, se habla mucho de mi personalidad y de lo que aporté al juego cuando no estaba en la cancha. Eso me sorprendió un poco", comentó Federer. "Pensé que se trataba solo de las jugadas y las victorias, pero en realidad es más sobre cómo te comportabas en los vestuarios, con los medios y con los organizadores".

El próximo sábado, Federer será exaltado al Salón Internacional de la Fama del Tenis en Newport, Rhode Island, donde podrá reflexionar sobre su carrera y sus contribuciones al deporte. Este será su primer viaje a Newport, lo que resulta sorprendente dado su extenso recorrido por el circuito profesional.

En su trayectoria, ha visitado ciudades icónicas como Nueva York, Londres y París para torneos de Grand Slam, pero también ha jugado en lugares menos convencionales, como Ciudad del Cabo y Ciudad de México, donde sus exhibiciones atrajeron a multitudes impresionantes.

Federer, quien ha tenido que limitar su calendario por problemas de salud en los últimos años, expresó su tristeza por no poder seguir viajando como antes. "Pasé 25 años en el circuito y he hecho muchos amigos, y la gente me dice que me extraña", reflexionó. "Es un recuerdo increíble y extraño no estar más en el circuito".

Durante su regreso al Abierto de Estados Unidos para una exhibición, los aficionados hicieron largas filas para verlo, lo que demuestra el cariño y la admiración que aún le tienen. Federer ganó cinco títulos del Abierto de Estados Unidos entre 2004 y 2008, y registró un impresionante récord en finales de Grand Slam durante esos años.

Andre Agassi, quien compitió contra Federer en la final de 2005, expresó en un video que se mostró antes de la exhibición: "Es el mejor contra el que he jugado".

Federer ha sido elogiado no solo por su habilidad en la cancha, sino también por su elegancia y deportividad, ganando el premio a la deportividad del ATP Tour durante varios años. A pesar de su retiro, sigue manteniendo un vínculo con el tenis, jugando ocasionalmente con sus hijos y asistiendo a eventos.

"Hoy estoy en un lugar cómodo, pero me alegra estar en el mundo del tenis de vez en cuando, porque es lo que me rodea", concluyó. "Espero que otros jugadores retirados también sientan lo mismo por el juego, porque me importa mucho".