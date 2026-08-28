Protestas y choques en Ceuta: nuevos incidentes marcan la crisis migratoria
Nuevos incidentes en el enclave español situado al norte de África, donde la tensión por la seguridad crece entre la población y las autoridades.
FOTO: Así empezó todo en Ceuta.
Buenos Aires, 28 agosto (NA) —Las manifestaciones por la seguridad en Ceuta se intensificaron en las últimas horas, según informan diversos medios internacionales y ha corroborado la Agencia Noticias Argentinas. La población del enclave español en el norte de África intentó bloquear el ingreso de la Cruz Roja y se enfrentó a la Policía, casi un mes después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos.
El pasado jueves, doce marroquíes fueron arrestados tras apedrear un vehículo que transportaba a cuatro militares españoles, uno de los cuales resultó herido, en medio de un clima de creciente tensión.
Tanto el Gobierno de Ceuta como el Ejecutivo central han condenado estos episodios de violencia. El principal partido de la oposición, el Partido Popular, ha calificado los incidentes como "consecuencia de un Gobierno irresponsable".
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, compareció ante el Congreso de los Diputados y afirmó que se seguirán devolviendo a Marruecos a los migrantes que no cumplan con los requisitos de asilo, según un informe del sitio RFI. En su intervención, el ministro hizo un llamado a la calma y a cesar cualquier tipo de violencia, argumentando que "la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad" que enfrenta este pequeño territorio español de 18,5 km2.
No obstante, evitó referirse al enfrentamiento con la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien declaró que el Centro Nacional de Inteligencia había alertado sobre la entrada masiva de migrantes, una afirmación que el ministro del Interior contradice.
Lectura rápida
¿Qué está ocurriendo en Ceuta?
Se han registrado protestas y enfrentamientos con la Policía debido a la crisis migratoria.
¿Quiénes están involucrados?
La población local, la Policía, el Gobierno de Ceuta y el Gobierno español.
¿Cuándo sucedieron los incidentes?
Los últimos eventos ocurrieron el 28 de agosto de 2026.
¿Dónde se desarrollan las protestas?
En el enclave español de Ceuta, al norte de África.
¿Por qué se producen estas manifestaciones?
Por la creciente tensión relacionada con la seguridad y la llegada de migrantes desde Marruecos.
[Fuente: Noticias Argentinas]