La previa: conocé los números ganadores de hoy viernes 28 de agosto.

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El número de sorteo 41342 de La Previa se llevó a cabo el viernes 28 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 4985, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Linterna).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 4985

2° 3030

3° 9320

4° 8677

5° 8230

6° 0379

7° 9905

8° 6666

9° 7779

10° 2329

11° 8085

12° 5086

13° 2942

14° 8738

15° 4490

16° 7965

17° 3919

18° 1063

19° 4836

20° 7647