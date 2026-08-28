La previa: conocé los números ganadores de hoy viernes 28 de agosto.
El sorteo número 41342 de La Previa se realizó el viernes 28 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 4985, correspondiente a la interpretación tradicional A primera (Linterna).
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41342 de La Previa se llevó a cabo el viernes 28 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 4985, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Linterna).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4985
2° 3030
3° 9320
4° 8677
5° 8230
6° 0379
7° 9905
8° 6666
9° 7779
10° 2329
11° 8085
12° 5086
13° 2942
14° 8738
15° 4490
16° 7965
17° 3919
18° 1063
19° 4836
20° 7647
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
Se realizó el sorteo número 41342 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sorteo tuvo lugar el viernes 28 de agosto a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 4985, interpretado como A primera (Linterna).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden consultar los resultados?
Los resultados se pueden consultar en la página de Cadena 3.