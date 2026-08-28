Una doctora de Virginia vivió una experiencia aterradora con un murciélago en su casa

Buenos Aires, 28 agosto (NA) -- Una doctora estadounidense que reside en una antigua casa de Richmond, Virginia, compartió su inquietante experiencia con un murciélago, la cual se volvió viral en las redes sociales debido a lo desagradable y peligroso que resultó el encuentro.

La protagonista de esta historia es Krista Edelman, una gastroenteróloga que relató en su cuenta de Instagram que la semana pasada despertó y se dio cuenta de que un murciélago intentaba meterse en su boca mientras dormía.

"Prepárense, este es un anuncio de servicio público sobre murciélagos", comenzó a contar Edelman en un video que, además de narrar su insólita experiencia, busca advertir sobre los peligros que representan estos animales.

En su relato, Edelman explicó que estaba soñando cuando sintió algo cerca de su rostro: "Estaba soñando, y en mi sueño había un ratoncito de campo muy lindo. Todo era bastante vívido. Un ratoncito de campo intentando meterse en mi boca".

Sin embargo, al empezar a despertar, se llevó la mano a la boca y tocó algo que, según describió, era de "un pelo corto muy áspero".

Fue en ese momento que se dio cuenta de que "no era un ratón", sino que "era un murciélago que empujaba hacia mis dientes" y "estaba tratando de meterse entre mis labios y entrar en mi boca."

Como médica, Edelman sabía que no debía matar al animal, ya que los murciélagos deben ser analizados para verificar si tienen rabia.

Por ello, su esposo atrapó al ejemplar en un balde y Edelman se dirigió a una sala de emergencias donde le administraron la vacuna contra la rabia.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, afortunadamente el murciélago dio negativo en la prueba de rabia. Edelman advierte que, ante un caso como este, nunca se debe esperar y recomienda a quienes habitan en casas antiguas que pidan al fumigador que revise altillos y chimeneas.

Recomendaciones sobre la rabia

La rabia es una de las enfermedades más mortales del mundo y, una vez que aparecen los síntomas, la probabilidad de supervivencia es muy baja.

Esta enfermedad afecta a todos los mamíferos, incluidos perros, gatos, bovinos, caballos, murciélagos y seres humanos. En este contexto, los murciélagos juegan un papel clave en la circulación del virus. Por ello, es fundamental evitar el contacto con estos animales y actuar rápidamente ante cualquier sospecha.

Ante una mordedura, arañazo o contacto con un animal sospechoso o de origen desconocido, los especialistas recomiendan acudir inmediatamente a un centro de salud para recibir atención médica y evaluar la necesidad de iniciar un tratamiento preventivo.