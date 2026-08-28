Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este viernes 28 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas vigentes para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 16°. La humedad se encuentra en un 48%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 5 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica es de 1010 hPa.

El clima hoy viernes 28 de agosto

Este viernes, las temperaturas en CABA tendrán una mínima de 10° y una máxima de 16°. Se espera un día mayormente nublado, con vientos moderados que podrían generar una sensación térmica más baja. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a un ambiente fresco durante el día.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa lo siguiente: el sábado 29 de agosto, la mínima será de 8° y la máxima de 14°, con cielos nublados. El domingo 30 de agosto, se espera una mínima de 11° y una máxima de 15°, con algunas nubes dispersas. El lunes 31 de agosto, la mínima será de 12° y la máxima de 16°, con cielos cubiertos. El martes 1 de septiembre, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 16°, con cielo despejado. Finalmente, el miércoles 2 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 14°, con posibilidad de lluvias ligeras.