Más estadounidenses se oponen a las cámaras de matrículas de la policía que los que las apoyan

Un nuevo estudio de YouGov reveló que un porcentaje significativo de estadounidenses se opone a las cámaras de vigilancia de matrículas, lo que refleja un cambio en la percepción pública hacia estas tecnologías. La encuesta, que incluyó a 20,000 participantes en todo el país, mostró que el 46% de los encuestados se opone a la implementación de estas cámaras en sus comunidades, mientras que solo el 38% las apoya. Este cambio es notable, ya que el año anterior, la mayoría de los encuestados había manifestado su apoyo.

Las cámaras de Flock, una de las empresas más prominentes en este ámbito, han instalado más de 120,000 lectores de matrículas en Estados Unidos, permitiendo a las fuerzas del orden rastrear vehículos y sus ubicaciones. Sin embargo, la compañía ha enfrentado un creciente escrutinio debido a informes de abusos en el uso de estas cámaras por parte de la policía, lo que ha llevado a numerosas comunidades a rechazar su uso o cancelar contratos existentes.

Los resultados de la encuesta también indicaron que una mayoría de los encuestados no cree que la vigilancia a través de estas cámaras los haga sentir más seguros. Al ser consultada por TechCrunch, Flock defendió su tecnología, afirmando que existe un amplio apoyo, aunque reconoció que "el apoyo no es incondicional" y destacó la implementación de nuevas medidas de seguridad.

Sin embargo, críticos como la ACLU sostienen que las nuevas salvaguardias de Flock no son suficientes y que la empresa continúa representando una amenaza significativa para las libertades civiles. En medio de este creciente rechazo, el CEO de Flock, Garrett Langley, hizo un llamado a un "compromiso" entre la vigilancia y la privacidad, tras un aumento en los actos de vandalismo dirigidos a las cámaras de la empresa.