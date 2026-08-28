Demandan a Hegseth y voceros del Pentágono por despidos en Stars and Stripes

Buenos Aires, 28 de agosto (NA) -- Tres periodistas despedidos del diario Stars and Stripes han presentado una demanda contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y otros altos funcionarios del Pentágono en un tribunal federal, alegando que la Administración Trump los despidió de manera ilegal como parte de sus "extraordinarios esfuerzos de censura" contra este medio de comunicación militar.

Aseguran que su despido se debió a que "defendieron, como ciudadanos particulares, la libertad de prensa para cubrir operaciones militares" y también por sus reportajes sobre las difíciles condiciones en el portaaviones USS Abraham Lincoln.

Los demandantes, el editor Max Lederer, el redactor jefe Erik Slavin y la reportera Lara Korte, recibieron notificaciones de despido la semana pasada, alegando insubordinación, según reportó CBS News y fue confirmado por la Agencia Noticias Argentinas.

Slavin y Korte afirmaron que la insubordinación mencionada en sus despidos estaba relacionada con entrevistas que realizaron para un reportaje del programa "CBS Sunday Morning", emitido en julio. En ese reportaje, Korte indicó que trabajaba para Stars and Stripes, "no para el Pentágono, ni para ninguna administración, ni para ningún legislador".

Más de un mes después de estas declaraciones, el periódico publicó un artículo que abordaba los problemas de salud mental y la escasez de alimentos y agua en el Lincoln, que había estado desplegado durante nueve meses.

Lederer manifestó su intención de retirarse a finales de septiembre debido a diferencias "fundamentales" con el Departamento de Defensa, pero el Pentágono lo despidió antes de que pudiera llevar a cabo su plan.

El Stars and Stripes tiene una larga historia, siendo fundado durante la Guerra Civil, y en las últimas décadas ha destacado por su independencia editorial, lo que implica que el gobierno federal no controla lo que publica, según se detalla en el informe.

A principios de este año, Parnell había declarado que el Departamento de Defensa implementaría cambios radicales en el periódico, prometiendo "modernizar su funcionamiento, reorientar su contenido para alejarlo de las distracciones progresistas que minan la moral y adaptarlo para servir a una nueva generación de militares".

Tras estas declaraciones, el Pentágono intentó restringir la publicación de artículos sindicados por agencias de noticias, según ha declarado Slavin.