Guardia Nacional de Tennessee disparó a joven armado por la espalda, revela informe forense

Un informe forense ha revelado que miembros de la Guardia Nacional de Tennessee mataron por la espalda a un joven de 20 años en Memphis, lo que contrasta con las declaraciones iniciales de las autoridades que afirmaban que el hombre estaba de frente cuando le dispararon. El caso involucra a Tyrin Johnson, quien recibió un disparo mortal en el pecho mientras supuestamente se giraba hacia los agentes armados en la madrugada posterior al feriado del 4 de julio.

Según el informe de autopsia, que fue obtenido por la familia de Johnson, la trayectoria de la bala indica que entró por el lado derecho de su espalda y salió por la parte superior derecha del pecho. Este hallazgo, divulgado por The Commercial Appeal, fue realizado por la Oficina del Médico Forense del Centro Forense Regional de West Tennessee, que no ha hecho comentarios al respecto.

Los miembros de la Guardia Nacional estaban asignados a la Memphis Safe Task Force, una unidad creada durante la presidencia de Donald Trump para combatir el crimen en ciudades gobernadas por demócratas. Este grupo ha estado involucrado en varios tiroteos mortales en un corto período, generando preocupación en la comunidad.

El abuelo de Johnson, Evaniel Johnson, ha expresado su indignación, cuestionando la necesidad del uso de la fuerza letal si su nieto no representaba una amenaza. "Si él no les representaba ninguna amenaza, ¿me entiende?, no tienen ninguna razón para matar", afirmó el exoficial penitenciario.

Los informes iniciales indicaron que los agentes respondieron a una llamada de disparos y vieron a Johnson armado. Sin embargo, la autopsia sugiere una narrativa diferente, con el Dr. Steven White, un patólogo forense, indicando que la falta de hollín o marcas de pólvora en la herida podría indicar que el disparo fue realizado desde más de un metro de distancia.

La familia de Johnson ha solicitado a las autoridades que proporcionen pruebas, como grabaciones de video que respalden la versión oficial de los hechos, pero hasta ahora no han recibido respuesta. La investigación por parte de la Tennessee Bureau of Investigation (TBI) sigue abierta, y no se han presentado cargos penales hasta la fecha.

La comunidad de Memphis ha reaccionado de diversas maneras ante la decisión de Trump de enviar tropas de la Guardia Nacional a la ciudad. Aunque ha habido críticas y demandas, no se han registrado protestas masivas.