Inundaciones en Nepal: 160.000 mujeres y niñas en riesgo de explotación y violencia

FOTO: Una zona afectada por las inundaciones repentinas en el distrito de Nuwakot, Nepal.

Aproximadamente 160.000 mujeres y niñas se encuentran en una situación crítica tras las inundaciones en los distritos de Rasuwa y Nuwakot, según advirtió ONU Mujeres. La organización destacó que estos desastres tienden a acentuar las desigualdades de género existentes.

Aunque se está evaluando el impacto total, Patricia Fernández-Pacheco, representante de ONU Mujeres en Nepal, subrayó que los riesgos para las mujeres y las niñas aumentan significativamente durante las crisis. En una entrevista con CNN, citada por la Agencia Noticias Argentinas, afirmó que "aumentan los casos de explotación y abuso contra ellas". Además, resaltó que muchas mujeres y niñas enfrentan hambre y carecen de acceso a medicamentos en medio de la escasez de recursos.

Fernández-Pacheco también mencionó que las mujeres tienen más probabilidades de morir que los hombres en situaciones de desastre, como lo evidencian las experiencias de calamidades anteriores.

La ONU indicó que tras un desastre, las mujeres suelen enfrentarse a una mayor vulnerabilidad a la violencia y la explotación, además de verse obligadas a asumir desproporcionadamente las tareas domésticas y la carga de buscar agua. En muchas áreas gravemente afectadas, la baja tasa de alfabetización puede dificultar que las mujeres accedan a la ayuda humanitaria.

Para mitigar estos riesgos, ONU Mujeres ha solicitado dos millones de dólares destinados a garantizar la seguridad y los recursos para las mujeres y niñas afectadas.