Inundaciones en Nepal: 160.000 mujeres y niñas en riesgo de explotación y violencia
ONU Mujeres alertó sobre el alto riesgo de violencia y explotación que enfrentan 160.000 mujeres y niñas tras inundaciones en Nepal. Patricia Fernández-Pacheco destacó el aumento de casos de abuso y la escasez de recursos.
FOTO: Una zona afectada por las inundaciones repentinas en el distrito de Nuwakot, Nepal.
Aproximadamente 160.000 mujeres y niñas se encuentran en una situación crítica tras las inundaciones en los distritos de Rasuwa y Nuwakot, según advirtió ONU Mujeres. La organización destacó que estos desastres tienden a acentuar las desigualdades de género existentes.
Aunque se está evaluando el impacto total, Patricia Fernández-Pacheco, representante de ONU Mujeres en Nepal, subrayó que los riesgos para las mujeres y las niñas aumentan significativamente durante las crisis. En una entrevista con CNN, citada por la Agencia Noticias Argentinas, afirmó que "aumentan los casos de explotación y abuso contra ellas". Además, resaltó que muchas mujeres y niñas enfrentan hambre y carecen de acceso a medicamentos en medio de la escasez de recursos.
Fernández-Pacheco también mencionó que las mujeres tienen más probabilidades de morir que los hombres en situaciones de desastre, como lo evidencian las experiencias de calamidades anteriores.
La ONU indicó que tras un desastre, las mujeres suelen enfrentarse a una mayor vulnerabilidad a la violencia y la explotación, además de verse obligadas a asumir desproporcionadamente las tareas domésticas y la carga de buscar agua. En muchas áreas gravemente afectadas, la baja tasa de alfabetización puede dificultar que las mujeres accedan a la ayuda humanitaria.
Para mitigar estos riesgos, ONU Mujeres ha solicitado dos millones de dólares destinados a garantizar la seguridad y los recursos para las mujeres y niñas afectadas.
Lectura rápida
¿Cuántas mujeres y niñas se ven afectadas por las inundaciones en Nepal?
Cerca de 160.000 mujeres y niñas están afectadas por las inundaciones en los distritos de Rasuwa y Nuwakot.
¿Qué riesgos enfrentan estas mujeres y niñas?
Corren un alto riesgo de sufrir violencia y explotación, además de enfrentar escasez de recursos como alimentos y medicamentos.
¿Quién es la representante de ONU Mujeres en Nepal?
Patricia Fernández-Pacheco es la representante de ONU Mujeres en Nepal y ha emitido alertas sobre la situación.
¿Qué ha solicitado ONU Mujeres?
ONU Mujeres ha solicitado dos millones de dólares para garantizar la seguridad y recursos para las mujeres y niñas afectadas.
¿Por qué las mujeres enfrentan más riesgos durante desastres?
Las mujeres enfrentan una mayor exposición a la violencia y la explotación, además de asumir más tareas domésticas.
[Fuente: Noticias Argentinas]