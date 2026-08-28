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Montironi Ford se suma a “Septiembre Solidario” con una colecta de alimentos

Montironi Ford participará de la campaña Septiembre Solidario, impulsada por Ford Argentina, con una colecta de alimentos no perecederos en sus concesionarios de Córdoba, Río Cuarto y Villa María.

28/08/2026 | 15:45Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Septiembre Solidario - Montironi Ford

FOTO: Septiembre Solidario - Montironi Ford

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Las donaciones recibidas serán destinadas a la Fundación Banco de Alimentos, que trabaja junto a organizaciones sociales para acercar alimentos a quienes más lo necesitan.

La iniciativa invita a clientes, colaboradores y vecinos a acercarse a cualquiera de las sucursales y colaborar durante todo el mes.

Puntos de recepción:

Córdoba: Av. Emilio Caraffa 1842

Río Cuarto: Lateral A005, Complejo MercoMax, Local 2

Villa María: Av. Pte. Juan Domingo Perón 2691

O enviar mensaje por whatsapp 

Una iniciativa que demuestra que, cuando trabajamos juntos por un mismo objetivo, cada aporte puede generar un impacto real.

Consultanos por tu modelo de Ford favorito en: https://montironiford.com/ o llamanos al 0810-444-1111

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Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf