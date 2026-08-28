Montironi Ford se suma a “Septiembre Solidario” con una colecta de alimentos
Montironi Ford participará de la campaña Septiembre Solidario, impulsada por Ford Argentina, con una colecta de alimentos no perecederos en sus concesionarios de Córdoba, Río Cuarto y Villa María.
28/08/2026 | 15:45Redacción Cadena 3
FOTO: Septiembre Solidario - Montironi Ford
Las donaciones recibidas serán destinadas a la Fundación Banco de Alimentos, que trabaja junto a organizaciones sociales para acercar alimentos a quienes más lo necesitan.
La iniciativa invita a clientes, colaboradores y vecinos a acercarse a cualquiera de las sucursales y colaborar durante todo el mes.
Puntos de recepción:
Córdoba: Av. Emilio Caraffa 1842
Río Cuarto: Lateral A005, Complejo MercoMax, Local 2
Villa María: Av. Pte. Juan Domingo Perón 2691
Una iniciativa que demuestra que, cuando trabajamos juntos por un mismo objetivo, cada aporte puede generar un impacto real.
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