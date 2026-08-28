Un juez federal ratifica condena a Trump por pago a Stormy Daniels y rechaza apelación

FOTO: Juez federal vuelve a frenar a Trump y mantiene su condena por el pago a Stormy Daniels

NUEVA YORK — Un juez federal ha rechazado el intento de Donald Trump de anular su condena relacionada con un pago para silenciar a la actriz Stormy Daniels. El magistrado Alvin K. Hellerstein desestimó la solicitud de Trump de trasladar el caso de un tribunal estatal a uno federal, argumentando que los motivos de inmunidad presidencial que presentó no son válidos.

Hellerstein reafirmó su decisión previa, indicando que las razones esgrimidas por Trump no aportan elementos nuevos ni son legalmente suficientes. "No ha logrado demostrar causa justificada y diligencia", sentenció el juez.

Este es el tercer intento de Trump de mover el caso al Tribunal Federal de Distrito en Manhattan, que le ha sido reiteradamente negado. La abogada del expresidente, en declaraciones a la prensa, calificó el fallo como "infundado y contrario a la ley", anunciando que Trump apelará nuevamente.

En un comunicado, el equipo legal de Trump argumentó que la decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad, así como las constituciones federal y estatal de Nueva York, deberían permitir el traslado del caso y su posterior desestimación. El abogado de Trump, Jeffrey Wall, argumentó que la Fiscalía de Manhattan se apresuró a ir a juicio, lo que privó a la defensa de tiempo suficiente para prepararse adecuadamente.

Trump fue condenado en mayo de 2024 por falsificar registros comerciales para ocultar un pago de 130.000 dólares a Stormy Daniels, cuyo reclamo de un encuentro sexual con el entonces candidato presidencial amenazaba su campaña de 2016. Esta condena lo convirtió en el primer expresidente de EE. UU. en ser declarado culpable de un delito mientras ocupaba el cargo.

La condena se tradujo en una liberación incondicional, lo que mantuvo intacto el veredicto, pero lo eximió de penas adicionales. A pesar de sus constantes negativas y de buscar la anulación de la condena, Trump ha continuado enfrentando este proceso legal tanto en el tribunal estatal como en la corte federal.

Durante los alegatos en febrero, Hellerstein cuestionó la estrategia legal del equipo de Trump, sugiriendo que la elección de solicitar primero la anulación del veredicto en el tribunal estatal le había hecho perder la oportunidad de trasladar el caso al federal. El juez remarcó que esta decisión podría haber sido un error estratégico que impacta en la defensa del expresidente.