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Tragedia en la autopista: un peatón falleció tras ser atropellado por un camión en Roldán

La tragedia ocurrió a la altura de la ciudad santafesina de Roldán. Investigan las circunstancias del hecho.

28/08/2026 | 14:45Redacción Cadena 3

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Tragedia en la autopista: un peatón falleció tras ser atropellado por un camión en Roldán

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Buenos Aires, 28 agosto (NA) -- Un hombre de 62 años falleció tras ser atropellado por un camión en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura de la ciudad santafesina de Roldán.

Según las primeras informaciones, el vehículo de gran porte se desplazaba en dirección a Córdoba cuando el camionero advirtió a un transeúnte que intentaba cruzar la autovía en el barrio Molina.

De acuerdo al relato del conductor, intentó esquivar al peatón mediante una maniobra brusca, pero el espejo derecho y el guardabarros lo impactaron, lo que lo llevó a frenar y alertar a los servicios de emergencia al 911.

Efectivos de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo llegaron al lugar siguiendo las indicaciones del propio conductor y confirmaron el deceso del peatón.

Se informó que el hombre fallecido estaba acompañado por otra persona que no resultó herida. La investigación del caso ha sido asignada a la Comisaría Sexta de Roldán por cuestiones de jurisdicción.

Debido al operativo en el lugar, se interrumpió el tránsito en el carril lento para facilitar el trabajo del personal de la Policía Científica.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del transeúnte, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Un hombre de 62 años fue atropellado por un camión en la autopista Rosario-Córdoba.

¿Dónde sucedió?
El accidente ocurrió a la altura de Roldán, en la provincia de Santa Fe.

¿Cuándo ocurrió el hecho?
La tragedia tuvo lugar el 28 de agosto de 2026.

¿Qué dicen las autoridades?
La investigación está a cargo de la Comisaría Sexta de Roldán, que busca esclarecer las circunstancias del accidente.

¿Hubo más personas involucradas?
El peatón estaba acompañado por otra persona que no sufrió lesiones durante el incidente.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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