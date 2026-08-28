FOTO: Tragedia en la autopista: un peatón falleció tras ser atropellado por un camión en Roldán

Buenos Aires, 28 agosto (NA) -- Un hombre de 62 años falleció tras ser atropellado por un camión en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura de la ciudad santafesina de Roldán.

Según las primeras informaciones, el vehículo de gran porte se desplazaba en dirección a Córdoba cuando el camionero advirtió a un transeúnte que intentaba cruzar la autovía en el barrio Molina.

De acuerdo al relato del conductor, intentó esquivar al peatón mediante una maniobra brusca, pero el espejo derecho y el guardabarros lo impactaron, lo que lo llevó a frenar y alertar a los servicios de emergencia al 911.

Efectivos de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo llegaron al lugar siguiendo las indicaciones del propio conductor y confirmaron el deceso del peatón.

Se informó que el hombre fallecido estaba acompañado por otra persona que no resultó herida. La investigación del caso ha sido asignada a la Comisaría Sexta de Roldán por cuestiones de jurisdicción.

Debido al operativo en el lugar, se interrumpió el tránsito en el carril lento para facilitar el trabajo del personal de la Policía Científica.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del transeúnte, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo sucedido.