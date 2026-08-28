De Mar del Plata, a las bodegas del mundo: Rupestre, una idea que se convirtió en empresa

El ingeniero civil Lucas Fasciglione, de 39 años, desarrolló desde Mar del Plata un sistema para fabricar vasijas de hormigón destinadas a la elaboración de vino. El proyecto se convirtió en Rupestre, una empresa que, tras seis años de trabajo, tiene seis modelos, 160 clientes y ocho empleados, y exporta desde hace tres años a distintos países.

En diálogo con Cadena 3, contó que el punto de partida fue un viaje con amigos a Mendoza, poco antes de la pandemia. Durante una visita a una bodega, vio a una familia en plena vendimia que colocaba las uvas en un recipiente con forma de huevo. La escena despertó su curiosidad como ingeniero y conectó con sus intereses por la gastronomía, los viajes y la naturaleza.

Ese vínculo venía de su historia familiar: su madre había tenido un restaurante, su abuela era cocinera aficionada y su hermana también se dedicaba a la cocina. Además, recordó su infancia en Villa Traful, donde su abuela tiene cabañas, y explicó que en su trabajo tradicional como ingeniero extrañaba aquella cercanía con la montaña.

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• Una oportunidad durante la pandemia

De regreso en Mar del Plata, empezó a seguir transmisiones de enólogos por Instagram. En una de ellas, una enóloga comentó que debía pedirle prestado a su padre un huevo de hormigón y mencionó lo caros que eran esos recipientes.

"¿Y si puedo llegar a hacer esto? ¿Quién los hará?", se preguntó. Por entonces, trabajaba en la Municipalidad y participaba de la construcción de un hospital por la pandemia. Al terminar su jornada, se sentaba a investigar cómo se fabricaban aquellas vasijas.

Según relató, encontró que los modelos franceses de una sola pieza tenían precios muy elevados y que una alternativa argentina, elaborada en dos partes unidas, presentaba problemas de filtraciones. Allí identificó una oportunidad, aunque pronto advirtió la dificultad técnica de llevarla adelante.

"Si lo voy a hacer, lo voy a hacer en una sola pieza", se propuso. También necesitaba un método de producción que pudiera desarrollar con sus recursos: tenía pocos ahorros y no contaba con maquinaria para mover los pesados recipientes.

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• El molde que patentó

La solución fue diseñar un molde completamente desmontable que permitiera fabricar la vasija sin tener que desplazarla para retirarlo. La parte interna se divide en gajos, similares a los de una mandarina, que se desatornillan y se extraen por la abertura superior.

Ese fue el desarrollo que patentó. La innovación de Fasciglione estuvo en el sistema de fabricación: las vasijas de hormigón y los recipientes con forma de huevo ya existían.

Explicó que Rupestre significa "hecho en roca", en referencia al hormigón como una roca artificial. Aunque el huevo es el modelo más representativo de la empresa, actualmente produce otras formas.

Además del diseño, destacó la calidad del material. Según explicó, utilizan un hormigón de alta resistencia pensado para almacenar vino y soportar su acidez. Aseguró que las pruebas y las degustaciones ayudaron a convencer a enólogos que inicialmente desconfiaban de sus resultados. "Hasta el más escéptico me compra", afirmó.

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• Crecer con recursos propios

Fasciglione señaló que ahora invierte en un nuevo tanque, proyecta mudarse a un tercer galpón y busca ampliar las exportaciones. El crecimiento, explicó, se sostiene con recursos del propio emprendimiento.

"No tengo inversionistas. Reinvierto lo que gano", resumió. Reconoció que todavía atraviesa dificultades financieras y que profesionalizar la empresa requiere un esfuerzo cotidiano.

Consultado sobre si cree que hay una Argentina posible para emprender, respondió: "Sí, totalmente". Y agregó: "Todos los días uno se convence de seguir".

Su objetivo es que el trabajo conserve aquello que lo atrajo en aquel viaje a Mendoza: conocer enólogos, escuchar sus necesidades, diseñar mejores tanques y acercarse a nuevas familias, comidas y culturas. "Yo sigo apostando todos los días, aunque me sacrifico. Creo que estamos yendo por buen camino", concluyó.

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Entrevista de Guillermo López.