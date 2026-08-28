Juan Gabriel: un homenaje a su legado musical y al cine en su décimo aniversario de fallecimiento

La figura de Juan Gabriel sigue viva a una década de su muerte, celebrándose su legado a través de eventos conmemorativos. El destacado artista de la música popular mexicana, quien falleció el 28 de agosto de 2016 en California, ha sido recordado con lanzamientos de ediciones especiales de álbumes en vivo, exposiciones y el estreno de una nueva versión de su célebre concierto en Bellas Artes, además de la interpretación de sus canciones por diversos artistas.

El emblemático Salón Tenampa, ubicado en la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México, fue escenario de un emotivo homenaje donde multitudes recordaron al cantante. El evento incluyó la colocación de rosas, veladoras y fotografías en su honor, acompañadas de interpretaciones en vivo por distintas bandas de mariachi.

En el piso superior del Tenampa, el equipo de producción de la película de concierto "Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes" de Sony Music Vision, estuvo presente para la exhibición que se llevó a cabo este fin de semana. Entre los asistentes se encontraba María Luisa Arcaraz, productora original del concierto de 1990, quien compartió anécdotas sobre el artista.

"A la hora de subirse al escenario, se súper concentraba, estaba serio", recordó Arcaraz en una charla con los reporteros. "Pero en los momentos relajados era muy divertido, era muy simpático, era muy buena persona". La madre de Arcaraz, María de la Paz Arcaraz, fue representante de Juan Gabriel durante muchos años y falleció un mes después que él.

"Eran tan cercanos", comentó Arcaraz. "Son temporadas un poco difíciles, pero es muy emocionante tener a alguien como él y poder revivirlo y poderlo disfrutar como lo estamos haciendo".

Durante su presentación, el violinista y vocalista del Mariachi Esto es Mi Tierra, Víctor Manuel Méndez Sánchez, destacó la capacidad de Juan Gabriel para conectar con su audiencia. Al interpretar temas como "Amor eterno", "Si quieres" y "Así fue", mencionó que "realmente todas sus canciones se viven con mucha alegría, con mucha emoción". A pesar de haber pasado casi diez años desde su fallecimiento, el público sigue pidiendo su repertorio.

Una celebración en toda América

La nueva versión del filme del concierto en Bellas Artes, dirigida por María José Cuevas, se proyectará en varios países de América, incluyendo Estados Unidos, México, Chile y Argentina, entre otros. Asimismo, se lanzará una edición especial en vinilo del álbum "En El Palacio de Bellas Artes", que contará con un empaque conmemorativo y versiones en diferentes colores.

En México, se emitió un timbre postal conmemorativo y se realizaron shows de imitadores y karaokes colectivos. Juan Gabriel es reconocido como uno de los compositores más prolíficos de México, habiendo recibido dos premios Latin Grammy y el título de Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación.

El año pasado, su concierto en Bellas Artes fue proyectado en el Zócalo de la Ciudad de México, donde asistieron cerca de 170.000 personas. "El día que se proyectó el concierto en el Zócalo estaba fascinada viendo la cantidad de niños y jóvenes que lloraban con las canciones, se las sabían todas", dijo Arcaraz. "Está trascendiendo las generaciones, muchísimas más".