La Reserva Federal mantiene su enfoque ante la persistente inflación, asegura Kevin Warsh

Buenos Aires, 28 agosto (NA) -- El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, reafirmó el viernes el compromiso del banco central de reducir los precios al consumidor, al reconocer que la inflación sigue siendo demasiado alta, en un discurso pronunciado en Jackson Hole, Wyoming.

Durante su intervención en la conferencia anual de la Reserva Federal, Warsh afirmó que los datos recientes del Gobierno muestran que la inflación se ha moderado, pero no me indican que las tendencias subyacentes hayan mejorado significativamente, reportó CBS News y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Si bien Warsh no llegó a afirmar que la Reserva Federal podría subir su tasa de interés de referencia, también indicó que los responsables de la política monetaria están preparados para actuar si las presiones inflacionarias no disminuyen.

La inflación se ha moderado en los últimos meses tras alcanzar su nivel más alto en tres años en mayo, pero los precios se mantienen persistentemente por encima del objetivo anual del 2 % de la Reserva Federal.

"Debemos tener la certeza de que la inflación subyacente se está acercando a nuestro objetivo de forma clara y a la velocidad suficiente", declaró Warsh. "De lo contrario, tendremos trabajo por hacer".

Aunque la inflación sigue siendo elevada, Warsh afirmó estar impresionado por el desempeño general de la economía, destacando medidas como la tasa de desempleo del país, que se situó en el 4,1% en julio.