La app de fotos Retro, creada por ex-empleados de Instagram, recauda $21 millones

Retro, una aplicación de intercambio de fotos centrada en la amistad, desarrollada por ex-empleados de Instagram, logró recaudar más de $21 millones en una ronda de financiación Serie A, según un informe de la SEC. Este financiamiento pone de relieve la necesidad de aplicaciones sociales que fomenten la conexión directa entre las personas, en lugar de depender de algoritmos personalizados.

El cofundador Nathan Sharp comentó que "las personas seguirán queriendo ver más de sus amigos" y que las fotos y videos que comparten necesitan un espacio donde lleguen a la audiencia deseada. Business Insider fue el primero en detectar la presentación de la SEC, que se realizó bajo el nombre de la startup, Lone Palm Labs, y que indica que la financiación se cerró en diciembre del año pasado. Según PitchBook, la valoración de la startup supera los $100 millones.

La app, lanzada en 2023 como un diario fotográfico personal, ha ampliado sus funciones para permitir a los usuarios compartir fotos de la semana con amigos, crear álbumes compartidos y revivir recuerdos a través de sus fotos. Además, no monetiza a través de publicidad, sino que ofrece suscripciones dentro de la aplicación para funciones premium.

Desde su lanzamiento, Retro ha sido descargada aproximadamente 7 millones de veces y ha visto un aumento en el gasto dentro de la app de más del 460% en los últimos 180 días. Aunque aún es un pequeño porcentaje de los usuarios quienes se suscriben, se espera que aquellos que lo hagan sean clientes comprometidos.

Entre los inversores de Retro se encuentran Thrive Capital, el CEO de Figma, Dylan Field, y varias firmas de inversión como Scribble Ventures y Box Group.