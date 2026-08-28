FOTO: Rosario fue elegida como sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029.

Rosario sumó este viernes un nuevo acontecimiento al calendario deportivo internacional: será la sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029.

La confirmación se produjo a menos de un mes del comienzo de los Juegos Suramericanos, que se disputarán entre el 12 y el 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela. De esta manera, la competencia de 2026 pasará a ser también una referencia concreta para la organización del próximo evento continental que tendrá a la ciudad como escenario.

El proyecto para 2029 contempla aprovechar buena parte de las instalaciones deportivas existentes y sumar aquellas que quedarán incorporadas a partir de los Suramericanos. La planificación también prevé concentrar la actividad en un área principal para reducir traslados y facilitar la circulación de atletas, delegaciones y espectadores.

La propuesta apunta a que más del 90% de las competencias se desarrollen dentro de ese sector, que además concentraría las actividades culturales, recreativas y académicas. Allí también funcionaría el principal espacio de celebración para el público y el centro de premiaciones.

Uno de los mayores desafíos estará fuera de las canchas: alojar a las delegaciones. Para eso, el esquema previsto para la Villa Panamericana parte de la estructura habitacional que será utilizada durante los Juegos de 2026 y contempla una ampliación para llegar a más de 4.000 plazas.

El complejo debería reunir no sólo habitaciones, sino también comedor, asistencia médica y espacios destinados al descanso, la recreación y la recuperación de los atletas.

Los próximos Juegos Suramericanos funcionarán como una primera experiencia a gran escala para Rosario y las otras dos ciudades anfitrionas. Durante dos semanas se pondrán a prueba escenarios, sistemas de transporte, alojamiento, atención sanitaria, acreditaciones, voluntariado y coordinación de competencias.

Ese funcionamiento permitirá obtener experiencia operativa antes de afrontar un evento de características diferentes y con una participación continental mayor.

La apuesta para 2029 consiste, en buena medida, en no empezar desde cero. La infraestructura que quede instalada, el equipamiento adquirido y los equipos que adquieran experiencia durante los Suramericanos formarán parte de la base sobre la que se organizarán los Panamericanos Junior.

Los Panamericanos Junior están destinados a jóvenes atletas de los distintos países del continente y constituyen una de las principales competencias internacionales de su categoría.

La llegada del evento a Rosario extenderá la presencia de la ciudad en el circuito deportivo continental durante los próximos años y pondrá nuevamente a sus clubes, escenarios y espacios deportivos en contacto con delegaciones internacionales.

Ahora comenzará una etapa diferente: convertir la candidatura elegida en un programa concreto de obras, adecuaciones, logística y organización. El primer capítulo de ese proceso tendrá lugar en septiembre, cuando Rosario abra sus escenarios para los Juegos Suramericanos.

Si esa competencia representa la prueba inmediata, los Panamericanos Junior de 2029 serán el siguiente gran examen.