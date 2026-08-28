Eugenia "La China" Suárez deslumbra con un espectacular anillo en su último video

Buenos Aires, 28 agosto (NA) -- La actriz Eugenia "La China" Suárez se convirtió nuevamente en el centro de atención al lucir un imponente anillo de diamantes en su dedo anular, mientras se maquillaba en un videotutorial que compartió en sus redes sociales.

En las imágenes, la protagonista de En el barro se mostró utilizando productos de maquillaje que le fueron enviados. Sin embargo, los comentarios de sus seguidores rápidamente se centraron en la joya que adornaba su dedo. Dado su vínculo con el futbolista Mauro Icardi, se especula que podría ser un regalo romántico de su parte.

Según la información que circuló en los medios, la pareja se habría comprometido oficialmente en mayo del año pasado durante unas vacaciones en Miami. Este no es el primer regalo ostentoso que la actriz muestra en sus redes; en noviembre del año pasado, La China agradeció a Icardi por una cartera rosa de Louis Vuitton, lo que generó una gran controversia en las redes sociales.