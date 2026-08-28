Eugenia "La China" Suárez deslumbra con un espectacular anillo en su último video
La actriz compartió un video en el que se maquilla, pero lo que llamó la atención fue un anillo de diamantes en su dedo anular, que se cree podría ser un regalo de Mauro Icardi.
FOTO: La China Suárez sorprendió al lucir un lujoso anillo de compromiso.
Buenos Aires, 28 agosto (NA) -- La actriz Eugenia "La China" Suárez se convirtió nuevamente en el centro de atención al lucir un imponente anillo de diamantes en su dedo anular, mientras se maquillaba en un videotutorial que compartió en sus redes sociales.
En las imágenes, la protagonista de En el barro se mostró utilizando productos de maquillaje que le fueron enviados. Sin embargo, los comentarios de sus seguidores rápidamente se centraron en la joya que adornaba su dedo. Dado su vínculo con el futbolista Mauro Icardi, se especula que podría ser un regalo romántico de su parte.
Según la información que circuló en los medios, la pareja se habría comprometido oficialmente en mayo del año pasado durante unas vacaciones en Miami. Este no es el primer regalo ostentoso que la actriz muestra en sus redes; en noviembre del año pasado, La China agradeció a Icardi por una cartera rosa de Louis Vuitton, lo que generó una gran controversia en las redes sociales.
Lectura rápida
¿Quién lució el anillo?
Eugenia "La China" Suárez mostró el anillo en un video en sus redes sociales.
¿Qué tipo de anillo es?
Es un anillo de diamantes que se cree podría ser un regalo de Mauro Icardi.
¿Cuándo se comprometieron?
La pareja se habría comprometido en mayo del año pasado durante unas vacaciones en Miami.
¿Cuál es el valor del anillo?
El anillo podría costar entre 7.800 y 8.500 dólares, según la marca Tiffany&Co.
¿Qué otros regalos ha mostrado?
En noviembre, La China agradeció a Icardi por una cartera de Louis Vuitton.
[Fuente: Noticias Argentinas]