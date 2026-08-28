Jubilados en Córdoba: el haber mínimo cubre apenas el 69,65% de sus gastos básicos

Un jubilado nacional que percibe el haber mínimo cubrió en julio apenas el 69,65% de la canasta de gastos de las personas mayores en Córdoba, según un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo de la provincia.

El relevamiento determinó que una persona mayor necesitó al menos $692.019 durante ese mes para afrontar sus gastos cotidianos. En ese mismo período, la jubilación mínima de ANSES alcanzó los $481.989, monto que incluye el bono extraordinario de $70.000.

La diferencia entre ambos ingresos deja una brecha de más de $210.000 para quienes dependen exclusivamente del haber mínimo para sostener sus gastos mensuales.

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Advierten por las dificultades para cubrir las necesidades básicas

Carlos Galoppo, defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de Córdoba, señaló que la situación afecta especialmente a los adultos mayores cuyos ingresos no alcanzan para cubrir necesidades esenciales.

“Hay adultos mayores cuyos ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas de alimentación”, sostuvo en diálogo con Cadena 3.

El funcionario cuestionó el impacto que tienen las restricciones económicas sobre las personas mayores y consideró que la situación excede las dificultades individuales.

“Cuando una persona que trabajó durante toda su vida, realizó aportes y llegó a la vejez con el derecho a una jubilación digna no puede comprar sus alimentos necesarios para vivir, estamos frente a algo mucho más grave que una dificultad individual”, afirmó.

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Medicamentos, alimentos y atención médica, entre las prioridades

Galoppo advirtió que la insuficiencia de los ingresos puede obligar a los jubilados a postergar gastos vinculados con la salud o la alimentación para llegar a fin de mes.

En ese sentido, mencionó situaciones en las que una persona mayor debe elegir entre comprar medicamentos o alimentos, reducir sus comidas, pedir ayuda económica a familiares o postergar consultas médicas por no poder afrontar los costos de transporte o de los medicamentos.

El defensor adjunto sostuvo que estas situaciones muestran las consecuencias concretas que tiene la pérdida del poder adquisitivo sobre los adultos mayores y planteó que el problema debe ser abordado como una cuestión de Estado.

Según el informe de la Defensoría del Pueblo, los $481.989 correspondientes al haber mínimo con bono representaron en julio menos de siete de cada diez pesos necesarios para cubrir la canasta de gastos estimada para una persona mayor en Córdoba.

Informe de Jorge Mercado.