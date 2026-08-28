FOTO: Trump anuncia acuerdo con Venezuela para controlar 65.000 millones de barriles de petróleo

WASHINGTON — El presidente estadounidense Donald Trump declaró el viernes que Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con Venezuela para hacerse con el control de 65.000 millones de barriles de las reservas de petróleo de la nación sudamericana.

Trump hizo el anuncio a través de una publicación en redes sociales, en la que mencionó que el acuerdo fue negociado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"Estados Unidos de América acaba de suscribir un acuerdo con el país de Venezuela, el mayor acuerdo petrolero en la historia del mundo", escribió Trump.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.