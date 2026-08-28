En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. Sarmiento

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Trump anuncia acuerdo con Venezuela para controlar 65.000 millones de barriles de petróleo

El presidente Donald Trump informó sobre un acuerdo histórico entre EE. UU. y Venezuela para tomar control de 65.000 millones de barriles de crudo, según su publicación en redes sociales.

28/08/2026 | 20:17Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Trump anuncia acuerdo con Venezuela para controlar 65.000 millones de barriles de petróleo

FOTO: Trump anuncia acuerdo con Venezuela para controlar 65.000 millones de barriles de petróleo

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

WASHINGTON — El presidente estadounidense Donald Trump declaró el viernes que Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con Venezuela para hacerse con el control de 65.000 millones de barriles de las reservas de petróleo de la nación sudamericana.

Trump hizo el anuncio a través de una publicación en redes sociales, en la que mencionó que el acuerdo fue negociado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"Estados Unidos de América acaba de suscribir un acuerdo con el país de Venezuela, el mayor acuerdo petrolero en la historia del mundo", escribió Trump.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Lectura rápida

¿Qué anunció Trump?
El presidente anunció un acuerdo con Venezuela para controlar 65.000 millones de barriles de petróleo.

¿Quiénes negociaron el acuerdo?
El acuerdo fue negociado por Marco Rubio, Pete Hegseth y Delcy Rodríguez.

¿Dónde se realizó el anuncio?
El anuncio se realizó a través de una publicación en redes sociales por parte de Trump.

¿Qué importancia tiene este acuerdo?
Trump lo calificó como el mayor acuerdo petrolero en la historia.

¿Cómo fue traducida la historia?
La historia fue traducida del inglés por un editor de AP con asistencia de inteligencia artificial.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf