Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy viernes 28 de agosto.

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El sorteo número 26547 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el viernes 28 de agosto a las 21:00. El número a la cabeza fue 1383, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Mal Tiempo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 1383

2° 8698

3° 0690

4° 9943

5° 5592

6° 0389

7° 3421

8° 3351

9° 6620

10° 0932

11° 0363

12° 0210

13° 5779

14° 5402

15° 0734

16° 9473

17° 5760

18° 5507

19° 6935

20° 4071