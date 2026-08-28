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Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy viernes 28 de agosto.

El sorteo número 26547 de la quiniela nocturna se realizó el viernes 28 de agosto a las 21:00. El número a la cabeza fue 1383, correspondiente a "A primera (Mal Tiempo)".

28/08/2026 | 21:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 26547 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el viernes 28 de agosto a las 21:00. El número a la cabeza fue 1383, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Mal Tiempo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1383
2° 8698
3° 0690
4° 9943
5° 5592
6° 0389
7° 3421
8° 3351
9° 6620
10° 0932
11° 0363
12° 0210
13° 5779
14° 5402
15° 0734
16° 9473
17° 5760
18° 5507
19° 6935
20° 4071

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26547 de la quiniela nocturna.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 28 de agosto a las 21:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 1383.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Mal Tiempo)".

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los números del 1° al 20, desde 1383 hasta 4071.

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