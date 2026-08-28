Boca y Lanús se enfrentan en un partido clave para no perderle pisada a los líderes

Boca recibe a Lanús, en el inicio de la séptima fecha del Torneo Clausura. El equipo local busca una victoria que le permita avanzar a los puestos de clasificación a los playoffs en la Zona A.

El encuentro se disputa desde las 21:30 y se lleva a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como "La Bombonera". La cobertura del partido se puede seguir a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado para este encuentro es Pablo Echavarría, mientras que en el VAR está Hernán Mastrángelo.

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Boca llega a este partido en un momento complicado en el Torneo Clausura, con solo siete puntos acumulados en las primeras seis fechas, lo que lo coloca en el undécimo puesto de la Zona A, quedando fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. En la última jornada, el "Xeneize" logró un empate 1-1 en su visita a Racing, un encuentro en el que no dominó la posesión del balón, pero tuvo las oportunidades más claras.

De cara al enfrentamiento con Lanús, el director técnico Rodolfo Arruabarrena aún no ha definido quién será el compañero de Lautaro Di Lollo en la defensa, ya que la decisión está entre Facundo Herrera y Nicolás Figal.

Por su parte, Lanús también se encuentra en una situación similar, ya que al igual que Boca, ha sumado solo siete puntos y no está en los puestos de clasificación. En el ámbito internacional, el "Granate" sufrió una dura eliminación ante Cienciano de Perú en los 16avos de final.