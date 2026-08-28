El Milan de Amorim se impone 2-0 al Venezia y se afianza en la cima de la Serie A

FOTO: El Milan de Amorim vence 2-0 a Venezia y lidera la Serie A

MILÁN — El Milan, actual líder de la Serie A, rompió una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas en su estadio al vencer 2-0 al recién ascendido Venezia en el estadio San Siro el pasado viernes.

El primer gol llegó a los 69 minutos por parte del delantero portugués Goncalo Ramos, quien abrió el marcador, seguido de un autogol de Redouane Halhal a un minuto del final, lo que aseguró una victoria más cómoda de lo que el marcador indica.

Este resultado permite al equipo dirigido por el portugués Ruben Amorim sumar dos victorias en dos partidos en el inicio de esta campaña, donde su objetivo es desafiar el dominio del Inter, el actual campeón y rival de la ciudad.

La victoria fue muy esperada, dado que el Milan había perdido sus últimos tres partidos en casa la temporada pasada, y también representa una advertencia temprana para el Venezia, que había caído en su debut como visitante ante Lecce por 2-0. Este último busca evitar el descenso en esta nueva temporada.