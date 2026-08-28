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El Milan de Amorim se impone 2-0 al Venezia y se afianza en la cima de la Serie A

El Milan, bajo la dirección de Ruben Amorim, logra una victoria 2-0 sobre el Venezia y continúa liderando la Serie A, tras cortar una racha de derrotas en casa.

28/08/2026 | 21:41Redacción Cadena 3

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El Milan de Amorim vence 2-0 a Venezia y lidera la Serie A

FOTO: El Milan de Amorim vence 2-0 a Venezia y lidera la Serie A

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MILÁN — El Milan, actual líder de la Serie A, rompió una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas en su estadio al vencer 2-0 al recién ascendido Venezia en el estadio San Siro el pasado viernes.

El primer gol llegó a los 69 minutos por parte del delantero portugués Goncalo Ramos, quien abrió el marcador, seguido de un autogol de Redouane Halhal a un minuto del final, lo que aseguró una victoria más cómoda de lo que el marcador indica.

Este resultado permite al equipo dirigido por el portugués Ruben Amorim sumar dos victorias en dos partidos en el inicio de esta campaña, donde su objetivo es desafiar el dominio del Inter, el actual campeón y rival de la ciudad.

La victoria fue muy esperada, dado que el Milan había perdido sus últimos tres partidos en casa la temporada pasada, y también representa una advertencia temprana para el Venezia, que había caído en su debut como visitante ante Lecce por 2-0. Este último busca evitar el descenso en esta nueva temporada.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido?
El Milan ganó el partido 2-0 al Venezia.

¿Quién anotó los goles?
Los goles fueron anotados por Goncalo Ramos y un autogol de Redouane Halhal.

¿Cuándo se llevó a cabo el partido?
El partido se jugó el viernes.

¿Dónde se disputó el encuentro?
El encuentro se disputó en el San Siro.

¿Cuál es el objetivo del Milan esta temporada?
El objetivo del Milan es frenar el dominio del Inter, su rival de ciudad y actual campeón.

[Fuente: AP]

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