FOTO: La estación Medrano del Subte B cerrará por tres meses desde el lunes

Buenos Aires, 28 agosto (NA) -- La estación Medrano de la línea B de subterráneos permanecerá cerrada desde el próximo lunes, y por un lapso aproximado de tres meses, ya que se llevarán a cabo una serie de obras, según confirmó hoy la empresa Emova, concesionaria del servicio.

La remodelación está enmarcada en el Plan de Renovación Integral de Estaciones que impulsa Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), y que apunta a mejorar la infraestructura de toda la red.

Uno de los puntos centrales de la obra será el tratamiento de filtraciones de agua, un problema recurrente en distintas estaciones, aunque también se renovarán luminarias, señalética, cerámicos y mobiliario, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Además, el proyecto prevé la restauración de los murales de la estación Medrano, ubicada en el barrio porteño de Almagro, bajo la supervisión de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos (CNMMyBH).

La línea B, una de las más antiguas de la Ciudad, une Leandro N.Alem -en el Bajo porteño- con la cabecera Juan Manuel de Rosas, en Villa Urquiza.

En tanto, otras tres estaciones permanecen cerradas por obras: Tribunales en la línea D, y General Urquiza y Entre Ríos en la línea E, aunque en el corto plazo se renovarán Alberti, Pasco y Sáenz Peña, en la línea A; Ángel Gallardo y Dorrego en la línea B; y Lavalle e Independencia en la línea C.