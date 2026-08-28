El Servicio de Parques Nacionales apoya el Arco del Triunfo de Trump a pesar de su impacto visual

WASHINGTON — Un reciente análisis del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos ha expresado su apoyo al Arco del Triunfo propuesto por el presidente Donald Trump, a pesar de identificar efectos negativos en el paisaje que rodea monumentos emblemáticos de Washington, como el Monumento a Washington y los memoriales de Lincoln y Jefferson.

El informe, que fue publicado el viernes, señala que la estructura conmemorativa de 76 metros (250 pies) de altura probablemente afectará la relevancia histórica de numerosos sitios cercanos a su localización proyectada, que está junto al Memorial Bridge.

Muchos de los monumentos y edificios de Washington han sido meticulosamente diseñados a lo largo de los años para reflejar momentos clave de la historia nacional, creando conexiones simbólicas a través de líneas de visión que los unen. El arco, según el informe, interrumpirá más líneas de visión entre monumentos icónicos de lo que se había anticipado.

Sin embargo, el Servicio de Parques Nacionales afirma que "las mismas características que hacen que el Memorial Circle sea sensible desde una perspectiva de preservación son las que lo convierten en el lugar históricamente adecuado para la obra".

El informe sostiene que los efectos del proyecto no pueden "evitarse por completo sin reubicar el Arco lejos del sitio identificado o eliminar el elemento conmemorativo principal, opciones que no cumplirían con el propósito de la obra".

Lectura rápida ¿Qué propone el Servicio de Parques Nacionales?

Apoya el Arco del Triunfo propuesto por Trump a pesar de sus efectos negativos en el paisaje. ¿Cuáles son los efectos mencionados?

El arco podría alterar la importancia histórica de sitios cercanos y afectar líneas de visión entre monumentos. ¿Dónde se ubicará el arco?

Junto al Memorial Bridge, en el área de Memorial Circle en Washington. ¿Cuál es la altura del arco?

La estructura tiene una altura proyectada de 76 metros (250 pies). ¿Qué dicen los opositores al proyecto?

Argumentan que el arco transformará el National Mall y debería ser decidido por el Congreso.

El informe de 133 páginas respalda los planes de Trump para el arco, lo que podría fortalecer la posición del gobierno en una disputa legal interpuesta por tres veteranos y un historiador de arquitectura.

El arco es parte de una serie de proyectos impulsados por el presidente, que incluyen renovaciones en el Kennedy Center, la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca y la reconfiguración del estanque del Monumento a Lincoln, que podría limitar el acceso público a senderos para correr y andar en bicicleta.

La propuesta del arco, que se presenta como una estructura imponente y dorada, recibió recientemente una aprobación inicial de una comisión federal, aunque un informe previo del Servicio de Parques Nacionales había advertido sobre su potencial impacto en la "integridad" de varias propiedades históricas.

El informe también destaca que la estructura rompería la alineación visual entre el Monumento a Lincoln, el Memorial Bridge y Arlington House, que simboliza la unión del Norte y el Sur. Esta conexión fue diseñada para crear un vínculo físico y simbólico a través del río Potomac.

La conexión entre el Monumento a Lincoln y Arlington House es solo una de las muchas que se verían afectadas por el proyecto. Otros lugares mencionados incluyen el National Mall, el Capitolio, el Monumento a Jefferson, y el distrito histórico de Georgetown.

Nicolas Sansone, abogado del Public Citizen Litigation Group que representa a los demandantes, comentó que el informe "confirma lo que hemos estado diciendo desde el principio: el proyecto tendrá un impacto enorme y transformará el National Mall".

El informe también enfatiza que una obra de tal magnitud debería ser una decisión del Congreso y no debería ser acelerada a través de un decreto ejecutivo. El diseño del arco, que ya cuenta con una aprobación preliminar de la Comisión de Bellas Artes, fue respaldado por todos los comisionados designados por Trump. La Comisión de Planificación del Área de la Capital Nacional también aprobó el sitio y los planes preliminares en su reunión de julio, y se espera que el tema sea revisado nuevamente hacia finales de año.