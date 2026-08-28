Alerta por violencia en fútbol infantil: "No sabemos con qué nos vamos a encontrar"

FOTO: Archivo.- Fútbol infantil, la incidencia de los padres y su control.

Los episodios de violencia que se vienen registrando en partidos de fútbol infantil de Rosario y la región volvieron a instalar una discusión que excede lo que sucede durante los minutos de juego. Insultos, agresiones, enfrentamientos entre padres y situaciones en las que los chicos quedan en el medio de los conflictos muestran un problema para el que las herramientas habituales de las ligas no siempre alcanzan.

En ese escenario, el concejal Pablo Gavira afirmó trabajar en una propuesta para incorporar mecanismos de prevención e intervención frente a estas situaciones. El proyecto todavía está en elaboración y, según explicó en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, surgió después de mantener reuniones con distintas asociaciones vinculadas al deporte infantil.

“Esto no es un parche, sino una cuestión que se puede utilizar como cuestión educativa para el futuro”, sostuvo el edil, quien planteó que la discusión no debería limitarse a sancionar a los protagonistas de un episodio, sino también intentar entender qué hay detrás de determinadas conductas.

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Una de las herramientas que propuso es una tarjeta azul para las categorías infantiles. La idea inicial es que pueda utilizarse con chicos menores de 10 años que tengan comportamientos agresivos y que implique su salida temporal del campo de juego.

El esquema que imagina establece, por ahora, tres minutos fuera de la cancha. El tiempo, aclaró, todavía puede modificarse en la discusión con las distintas asociaciones. A diferencia de una expulsión, el jugador podría ser reemplazado durante ese período y luego regresar al partido.

Pero para Gavira, lo central no está en el color de la tarjeta ni en la cantidad de minutos. “No es una penitencia”, remarcó. Su planteo es que ese momento pueda servir para sacar al chico de la situación de tensión, tranquilizarlo y generar una instancia de diálogo.

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“Lo sacamos de la cancha, lo corremos, le damos un poco de agua. Mi idea es que haya un profesional o alguien asignado en cada uno de los clubes que pueda hablar con el chico”, explicó.

La propuesta parte de una preocupación concreta: determinar qué hay detrás de una reacción violenta de un niño. “No sabemos con qué nos vamos a encontrar cuando no hablemos nosotros y sí hable una criaturita”, señaló.

El planteo también abrió una discusión sobre qué ocurre con los adultos que están alrededor de los partidos. Gavira consideró que allí puede encontrarse buena parte del origen de las conductas que después reproducen los chicos.

Su experiencia personal como árbitro infantil fue uno de los antecedentes que mencionó durante la entrevista. Contó que hace unos diez años dirigía partidos en la Liga Rosarina y que durante un encuentro de una categoría de 12 años terminó enfrentado físicamente con un padre.

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“Yo tuve un problema con un padre, a las trompadas. Yo dirigí un partido de 12 años y no daba crédito a lo que me estaba pasando”, recordó.

A partir de esa experiencia, una de las posibilidades que analiza es que las herramientas no estén dirigidas exclusivamente a los jugadores. En determinados casos, planteó, un árbitro podría intervenir sobre un padre que insulta, amenaza o genera un conflicto desde afuera de la cancha.

Precompetitivo

La propuesta todavía está en una etapa preliminar. El propio Gavira admitió que cuestiones como la duración de la tarjeta azul, las conductas que deberían provocar su aplicación y las consecuencias posteriores tienen que discutirse con quienes organizan las competencias.

También hay diferencias entre las distintas ligas infantiles. No todas utilizan los mismos reglamentos ni tienen idénticos criterios para sancionar determinadas acciones. En ese sentido, cualquier mecanismo nuevo debería adaptarse a esas particularidades.

El debate, además, empezó a extenderse más allá del fútbol. Según contó el concejal, durante las conversaciones mantenidas para avanzar con la iniciativa recibió referencias a episodios de violencia en otras disciplinas, como básquet y vóley.

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Por eso, la propuesta que prepara para el Concejo Municipal apunta a que el eventual programa no quede restringido al fútbol infantil. La intención es que pueda abarcar diferentes actividades deportivas, utilizando la experiencia del fútbol como punto de partida.

Entre las ideas que surgieron también aparece la posibilidad de establecer espacios deportivos con pautas explícitas para los adultos. Gavira mencionó incluso la colocación de carteles que adviertan que determinados clubes son espacios libres de insultos hacia los chicos.

“Yo creo en la fuerza de las palabras”, afirmó al explicar por qué considera que este tipo de mensajes también puede tener un efecto preventivo.

Entrevista de Lucas Correa y José Marengo.