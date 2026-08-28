Un estudio de 20 años revela la ventaja académica de la educación preescolar pública en 400,000 niños

Un estudio de dos décadas realizado por la Universidad Internacional de Florida reveló que los niños que asistieron a programas de educación preescolar en escuelas públicas obtuvieron mejores calificaciones y resultados en pruebas estandarizadas durante su trayectoria escolar, comparados con aquellos que recibieron cuidado infantil en otros entornos. Este hallazgo provino de una investigación que siguió a 400,000 estudiantes de escuelas públicas en el condado de Miami-Dade, comenzando desde el tercer grado hasta completar la secundaria.

Los resultados, que abarcaron un periodo de 20 años, indicaron que los estudiantes que habían asistido a programas de preescolar público obtuvieron calificaciones más altas y mejores resultados en las pruebas estandarizadas a lo largo de su educación, manteniendo estas ventajas hasta la adolescencia.

La formación docente influye en el rendimiento académico

Los investigadores analizaron tres tipos de entornos preescolares a los que los niños asistieron antes de ingresar a la educación primaria: programas de preescolar público, guarderías y proveedores de cuidado infantil en el hogar. Aunque todos los programas cumplían con los estándares mínimos, se observó una diferencia significativa: los programas de preescolar público eran los únicos en los que se requería que los docentes tuvieran un título universitario.

El profesor Charles Bleiker, asociado en la facultad de enseñanza y aprendizaje de FIU, mencionó: "Contaban con más educación y probablemente con docentes de mayor calidad. Esto pone a prueba la idea de que tener docentes mejor capacitados o un mejor currículo realmente ayuda a estos niños. Los críticos a menudo dicen que los docentes no necesitan estar altamente educados para enseñar a los niños pequeños, que es solo un cuidado y un desperdicio de dinero. Nuestros datos dicen lo contrario".

Además, los investigadores argumentaron que los resultados desafían la noción de que la exposición temprana a un ambiente escolar público no tiene un impacto significativo. Según Bleiker, familiarizarse con las rutinas del aula a una edad temprana podría facilitar la adaptación de los niños al ingresar a la escuela primaria.

Los docentes con preparación en psicología del desarrollo y gestión del aula podrían estar mejor equipados para responder a dificultades conductuales y proporcionar experiencias de aprendizaje más productivas. Bleiker afirmó: "Hace una gran diferencia si has sido capacitado. Los docentes novatos sin formación formal enfrentan más dificultades. Algunos de estos eran centros pequeños que contrataban personas que no estaban completamente calificadas para enseñar. Si un niño pasa esos años formativos en un rincón, viendo videos o siendo guiado, en lugar de ser estimulado, esas experiencias tienen repercusiones. Llegan al jardín de infantes no listos académica, social o emocionalmente".

Un estudio amplio y diverso

Bleiker, quien se unió a FIU en 2001, ha desempeñado un papel central en el equipo de investigación que examina la preparación escolar entre los niños de Miami que reciben cuidado infantil subsidiado. Este estudio también incluye una población hispana inusualmente grande, ya que aproximadamente el 70 por ciento de la población de Miami es hispana, lo que convierte a esta investigación en la que contiene la mayor muestra hispana de este tipo realizada hasta la fecha.

Bleiker ahora aplica los hallazgos para desarrollar intervenciones curriculares y programas de matemáticas tempranas, y aboga por expandir el acceso a oportunidades de aprendizaje estructurado a partir de los 3 años. Sin embargo, no considera que las escuelas públicas deban proporcionar toda la educación infantil por sí mismas. En cambio, sostiene que los hallazgos podrían ayudar a los investigadores a identificar qué programas de preescolar público están funcionando eficazmente y utilizar esas lecciones para fortalecer los programas de preescolar en centros y en el hogar.

Consejos para padres sobre programas de preescolar

Bleiker también ofrece orientación práctica para los padres que deciden dónde enviar a sus hijos para el preescolar voluntario. Recomienda:

Buscar estabilidad. Los padres pueden preguntar cuánto tiempo suelen permanecer los docentes en un centro. Los niños pequeños a menudo desarrollan fuertes vínculos con sus cuidadores, por lo que la rotación frecuente de personal puede ser difícil para ellos.

Utilizar la Coalición de Aprendizaje Temprano local. Estas organizaciones pueden proporcionar calificaciones de calidad, recursos y orientación para ayudar a las familias a evaluar opciones de cuidado infantil.

Investigar. Los padres deben visitar los centros potenciales antes de inscribir a un niño y hacer preguntas sobre el programa, el personal y el ambiente del aula.

Hablar con otros padres. Las familias que ya utilizan un centro pueden ofrecer información valiosa sobre si los niños parecen felices y prosperando allí.

Por encima de todo, Bleiker señaló que los padres deben prestar atención a cómo se siente su propio hijo. Si un niño tiene dificultades repetidas en un entorno particular, los padres no deben dudar en considerar otro centro que pueda ofrecer un mejor ajuste.