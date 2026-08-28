Aryna Sabalenka desafía críticas y apunta a su tercer título consecutivo en el US Open

NUEVA YORK — Aryna Sabalenka parece haber disfrutado de su tiempo fuera de la cancha, con su cuenta de Instagram llena de fotos en escenarios idílicos y momentos de relajación. Sin embargo, en el tenis, su desempeño ha sido menos brillante.

La tenista bielorrusa, actual número uno del mundo, no ha logrado avanzar más allá de la cuarta ronda en sus últimos torneos. Esto ha generado dudas sobre su capacidad para convertirse en la primera jugadora en conseguir tres títulos consecutivos del Abierto de Estados Unidos desde que Serena Williams lo hiciera entre 2012 y 2014.

A pesar de las preocupaciones, Sabalenka se mantiene firme y desafiante. En respuesta a las preguntas sobre su rendimiento, afirmó: "Tal vez haya algo mal en la gente".

Respecto a los comentarios sobre su atuendo en la cancha, un vestido negro con detalles de malla, replicó: "¿A quién le importa la gente, no? Lo único que importa para mí es que me encanta".

El inicio de la temporada fue prometedor para Sabalenka, quien alcanzó la final del Abierto de Australia y ganó en Indian Wells y Miami. Sin embargo, su desempeño se ha visto afectado, siendo eliminada en la cuarta ronda de Wimbledon por Naomi Osaka y luego por Ekaterina Alexandrova en Toronto. En Cincinnati, no pudo mantener ventajas y fue derrotada por Sara Bejlek.

Sabalenka ha reconocido momentos de frustración con su juego, aunque no ha detallado los problemas específicos. "No fue el mejor periodo. No quiero defenderme, pero simplemente no quiero hablar de ese periodo. He estado lidiando con varias cosas", comentó.

"Pero ¿a quién le importa, no? Sí, no rendí al máximo. Estas lecciones duras definitivamente me van a hacer mucho, mucho más fuerte y voy a trabajar aún más duro. Trabajo en el aspecto mental de mi juego. Estaba intentando reiniciar mi mente y volver más fuerte, así que esto sólo me va a fortalecer. Es solo cuestión de tiempo para que yo vuelva".

Sabalenka ganó su primer título del US Open en 2024 al vencer a Jessica Pegula y lo defendió el año pasado frente a Amanda Anisimova. A pesar de las críticas sobre su estilo de vida y su enfoque en las redes sociales, su amiga y colega, Paula Badosa, defendió su profesionalismo, señalando que sigue siendo la número uno y que las expectativas son difíciles de manejar.

Sin embargo, la bielorrusa enfrenta un desafío mayor: las tenistas como Elena Rybakina y Pegula están acortando la distancia en el ranking. Sabalenka sabe que necesita un buen desempeño en Nueva York para mantener su posición.

"Bueno, ésa es la belleza del deporte", concluyó. "Pónganme desafíos difíciles; volveré aún más fuerte".