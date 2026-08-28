Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy viernes 28 de agosto.

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El número de sorteo 13018 de la quiniela turista se llevó a cabo el viernes 28 de agosto a las 22:15. El número a la cabeza fue 3514, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Borracho).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 3514

2° 4425

3° 5934

4° 9724

5° 9846

6° 3912

7° 1838

8° 8939

9° 4865

10° 8882

11° 7071

12° 4947

13° 0195

14° 1081

15° 5026

16° 2057

17° 1438

18° 9481

19° 8921

20° 9151