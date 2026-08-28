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Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy viernes 28 de agosto.

El sorteo número 13018 de la quiniela turista se realizó el viernes 28 de agosto a las 22:15. El número a la cabeza fue 3514, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Borracho)'.

28/08/2026 | 22:15Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 13018 de la quiniela turista se llevó a cabo el viernes 28 de agosto a las 22:15. El número a la cabeza fue 3514, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Borracho).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3514
2° 4425
3° 5934
4° 9724
5° 9846
6° 3912
7° 1838
8° 8939
9° 4865
10° 8882
11° 7071
12° 4947
13° 0195
14° 1081
15° 5026
16° 2057
17° 1438
18° 9481
19° 8921
20° 9151

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13018 de la quiniela turista.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 28 de agosto a las 22:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3514.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Borracho).

¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 3514, 2° 4425, 3° 5934, 4° 9724, 5° 9846.

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