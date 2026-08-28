La Nación Seneca solicita la anulación de la orden de Trump sobre el lago Ontario

El presidente de la Nación Seneca, ubicada en el norte de Nueva York, expresó su rechazo a la reciente decisión del presidente Donald Trump, quien cambió el nombre del lago Ontario a "lago Estados Unidos". Según Seneca, este cambio no solo es una falta de respeto hacia los pueblos indígenas, sino que también infringe un tratado de hace más de 225 años.

En un comunicado emitido el viernes, J. Conrad Seneca instó a revocar la orden ejecutiva de Trump y a conservar el nombre de lago Ontario, destacando la importancia de reconocer a las comunidades indígenas que habitaron la región mucho antes de la formación de Estados Unidos y Canadá.

"El presidente no puede apropiarse de nuestra cultura ni eliminarla con un acto político irresponsable", subrayó Seneca.

Esta semana, Trump firmó un decreto que instruye al Departamento del Interior a modificar el nombre del lago en el registro geográfico de Estados Unidos, parte de una estrategia comercial con Canadá. El decreto establece que el cambio debe llevarse a cabo en un plazo de 30 días.

El presidente de la Nación Seneca destacó que esta decisión vulnera el Tratado de Canandaigua, firmado en 1794 por el presidente George Washington y la confederación haudenosaunee, que aseguraba la paz y la amistad perpetuas. La Nación Seneca es una de las seis naciones que componen esta confederación, también conocida como la Confederación Iroquesa.

El nombre lago Ontario proviene de la palabra "oniatarí:io" del pueblo indígena hurón, que se traduce como "lago de aguas brillantes". La provincia canadiense de Ontario, establecida en 1867, fue nombrada en honor a este lago.

En el idioma tradicional seneca, el lago es conocido como "sga:nyodai:yoh", que significa "lago hermoso". Seneca enfatizó que el cambio de nombre es una muestra de la falta de consideración hacia las raíces culturales de los pueblos indígenas.

Trump propuso el cambio de nombre en un contexto de tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá, que han llevado a la imposición de nuevos aranceles a productos canadienses. En respuesta, Canadá ha implementado sus propios aranceles sobre productos estadounidenses, y su primer ministro, Mark Carney, ha criticado la medida, recordando que el nombre del lago tiene una historia que precede tanto a la Confederación Canadiense como a la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

El primer ministro canadiense también destacó que Trump no tiene la autoridad para forzar a Canadá a aceptar el cambio de nombre. En su defensa, Trump ha argumentado que Canadá ha estado aprovechándose de Estados Unidos en cuestiones comerciales y militares, sugiriendo que el país vecino debería ser considerado para la incorporación como un estado.