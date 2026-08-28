Trump anunció que firmó con Venezuela "el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer un acuerdo energético con Venezuela que ha descrito como "el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial". Según el mandatario, este pacto permitirá a Washington acceder a más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano. La declaración, realizada a través de Truth Social, representa un cambio significativo en las relaciones bilaterales y tiene el potencial de influir en el mercado energético a nivel global.

Trump aseguró que la operación se ejecutará "sin costo para el contribuyente estadounidense" y destacó la participación del secretario de Estado, Marco Rubio, y del secretario de Guerra, Pete Hegseth, quienes lideraron las negociaciones junto a la presidenta venezolana Delcy Rodríguez y representantes del sector privado. De acuerdo con el presidente, este acuerdo "más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos" y facilitará una reducción considerable de los precios de la gasolina en el futuro.

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La magnitud de este anuncio ha provocado reacciones inmediatas. Venezuela, que posee las mayores reservas de petróleo del mundo, con más de 300.000 millones de barriles según la OPEP, enfrenta un subdesarrollo en su sector energético debido a la falta de inversión, sanciones internacionales y deterioro de su infraestructura. La posibilidad de que Estados Unidos obtenga control operativo sobre una parte significativa de estos recursos marca un precedente en la política energética de la región.

Informes de medios estadounidenses sugieren que el acuerdo podría incluir participación en campos de la Faja Petrolífera del Orinoco, así como acceso preferencial a crudo pesado y un modelo de administración conjunta de activos estratégicos. Aunque empresas estadounidenses como Cheron ya operan en Venezuela bajo licencias especiales, nunca se había anunciado un entendimiento de esta magnitud.

En Caracas, el anuncio sorprendió a sectores del oficialismo. Fuentes cercanas al gobierno venezolano señalaron que el pacto podría ser parte de una estrategia para levantar sanciones, atraer inversiones y estabilizar una economía que ha estado en declive durante años. La administración de Delcy Rodríguez busca mejorar las relaciones con Washington y diversificar sus socios energéticos ante la caída en la producción y la dependencia de mercados asiáticos.

Expertos consultados advierten que el acuerdo podría enfrentar desafíos legales y políticos en ambos países. En Washington, legisladores de ambos partidos han solicitado aclaraciones sobre el alcance del pacto, especialmente en términos de propiedad y compromisos financieros. En Venezuela, sectores de la oposición critican la falta de transparencia y exigen que cualquier acuerdo sobre recursos estratégicos reciba la aprobación de la Asamblea Nacional.

El anuncio también ha suscitado preocupaciones entre otros actores internacionales. China y Rusia, aliados energéticos de Venezuela en años recientes, podrían verse perjudicados. Empresas chinas como CNPC y compañías rusas vinculadas a Rosneft tienen participación en proyectos clave del Orinoco, por lo que un avance estadounidense podría cambiar el mapa de influencias en la región.

Trump presentó el acuerdo como un beneficio mutuo, afirmando que "ayudará a mantener a Venezuela en el camino hacia un enorme éxito y una gran prosperidad". También indicó que la operación "fortalecerá enormemente la relación, que ya está creciendo, entre Venezuela y Estados Unidos".

Los economistas especializados en energía indican que, si se lleva a cabo, este acuerdo podría alterar el equilibrio del mercado global de crudo. Un aumento significativo en la producción venezolana bajo gestión estadounidense podría ejercer presión a la baja sobre los precios internacionales y modificar la estrategia de la OPEP+, especialmente en un contexto de tensiones entre Arabia Saudita y Rusia por los niveles de producción.

Trump concluyó su anuncio con su habitual lema político: "Make America Great Again", subrayando que el acuerdo petrolero será presentado como un logro clave de su administración.