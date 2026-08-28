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Juez desestima nuevo intento de Trump para anular condena por pago a Stormy Daniels

El mandatario habría utilizado fondos de campaña para comprar el silencio de la actriz de cine para adultos. El juez Hellerstein rechazó la solicitud de Trump para trasladar su caso a un tribunal federal.

28/08/2026 | 23:14Redacción Cadena 3

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Trump, en problemas con la justicia.

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Buenos Aires, 28 agosto (NA) -- Un juez federal ha vuelto a rechazar el intento del presidente estadounidense, Donald Trump, de mover su caso sobre el pago a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels desde el tribunal estatal de Nueva York a un tribunal federal. Esta decisión representa un nuevo obstáculo en los esfuerzos de Trump por anular su condena penal.

El juez Alvin Hellerstein, que forma parte del Distrito Sur de Nueva York, argumentó que los motivos presentados por Trump en su solicitud "no son nuevos ni jurídicamente suficientes".

Trump fue declarado culpable en mayo de 2024 de 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales, que están vinculados a un pago de 130.000 dólares realizado para silenciar a Stormy Daniels.

El intento inicial de Trump de trasladar el caso a un tribunal federal tuvo lugar el 4 de mayo de 2023. En esa ocasión, Hellerstein desestimó la solicitud el 19 de julio de 2023, afirmando que la conducta denunciada era de carácter personal y no estaba relacionada con las funciones oficiales de Trump como presidente, según reportó la agencia Noticias Argentinas.

El juez Hellerstein volvió a rechazar la solicitud de Trump en septiembre de 2024, tras la condena y un fallo del Tribunal Supremo de julio de 2024 que determinó que los expresidentes tienen inmunidad ante el procesamiento penal federal por ciertos actos oficiales durante su mandato.

En su reciente fallo, Hellerstein reiteró que el caso se refiere a la conducta personal de Trump y no a sus acciones como presidente. "Pagar dinero para silenciar a una estrella del cine para adultos o encubrir una situación embarazosa no está comprendido en la inmunidad presidencial", escribió.

El equipo legal de Trump ha anunciado su intención de apelar esta decisión. Un portavoz del equipo calificó el fallo de "infundado y contrario a la ley".

Lectura rápida

¿Qué decisión tomó el juez Hellerstein?
Rechazó el intento de Trump de trasladar su caso a un tribunal federal.

¿Por qué se originó el caso?
Por un pago de 130.000 dólares a Stormy Daniels para silenciarla.

¿Qué dijo el juez sobre la inmunidad presidencial?
El juez afirmó que la conducta de Trump es de carácter personal y no está protegida por la inmunidad presidencial.

¿Qué hará el equipo legal de Trump?
Anunciará su intención de apelar la decisión del juez.

¿Cuándo fue la condena de Trump?
Trump fue condenado en mayo de 2024 por 34 cargos de falsificación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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