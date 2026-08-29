Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 29 de agosto

Este sábado 29 de agosto, el clima en Córdoba se presenta favorable, con un cielo completamente despejado y temperaturas que rondarán entre los 11° y 21°. La jornada promete ser ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias.

En cuanto a las condiciones actuales, la temperatura es de 12°, con una sensación térmica de 11°. La humedad se sitúa en un 73%, lo que puede generar una leve sensación de frescor en las primeras horas del día. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla suavemente a 0.67 m/s desde el oeste.

Para hoy, se espera una mínima de 11° y una máxima de 21°. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la jornada sea propicia para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad y el viento se mantendrán en niveles cómodos, lo que contribuirá a un clima placentero.

En el pronóstico extendido, el domingo 30 de agosto se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado. Para el lunes 31, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 24°, con algunas nubes dispersas. El martes 1 de septiembre, la temperatura mínima será de 13° y la máxima alcanzará los 27°, con cielo despejado. Finalmente, el miércoles 2 de septiembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 28°, también con cielo despejado.