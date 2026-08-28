EE.UU. amenazó a Gran Bretaña con revisar su postura sobre las Malvinas por el gasto militar

Estados Unidos elevó la presión sobre el Reino Unido y dejó abierta la posibilidad de revisar su posición respecto de la soberanía de las Islas Malvinas, en medio de un reclamo de Washington para que sus aliados aumenten de manera significativa el gasto en defensa.

Según reveló The Telegraph, funcionarios del Pentágono advirtieron que Gran Bretaña podría recibir una “atención especial” en la revisión que Estados Unidos realiza sobre el compromiso de los países miembros de la OTAN con el fortalecimiento de sus capacidades militares. En ese contexto, Washington considera que el Reino Unido tiene potencial para convertirse en un socio central en materia de defensa, pero entiende que los planes anunciados hasta ahora no son suficientes.

La advertencia adquiere especial relevancia para la Argentina porque, ante una consulta sobre la posibilidad de que Estados Unidos modifique su postura sobre las Islas Malvinas, un alto funcionario estadounidense aseguró que las conversaciones son “sinceras” y que “no se descarta ninguna opción” para lograr un mayor reparto de responsabilidades entre los aliados.

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La postura de Estados Unidos sobre las Malvinas

Actualmente, Estados Unidos mantiene oficialmente una posición de neutralidad respecto de la soberanía de las Islas Malvinas, aunque reconoce la administración británica del archipiélago. Argentina, en tanto, sostiene su reclamo de soberanía sobre las islas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833.

La posibilidad de que Washington utilice su postura sobre las Malvinas como herramienta de presión sobre Londres ya había quedado expuesta meses atrás. Un memorando interno del Pentágono filtrado en abril planteó la posibilidad de revisar la posición estadounidense sobre el archipiélago en el marco de sus negociaciones con aliados de la OTAN.

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La filtración había generado preocupación en el Reino Unido. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, buscó entonces restarle importancia al documento y lo presentó como una cuestión interna de la administración.

Ahora, las nuevas declaraciones vuelven a poner el tema sobre la mesa y vinculan explícitamente la cuestión de las Malvinas con las exigencias estadounidenses para que Gran Bretaña incremente su aporte a la defensa colectiva.

Una presión que puede impactar en el reclamo argentino

La administración de Donald Trump impulsa una nueva etapa dentro de la OTAN, denominada por funcionarios estadounidenses como “OTAN 3.0”, que pretende que los países europeos y Canadá asuman una mayor responsabilidad en la defensa convencional de Europa.

En ese escenario, Washington considera insuficientes los actuales compromisos británicos. “Un paso en la dirección correcta no es suficiente”, sostuvo el funcionario citado por The Telegraph, al reclamar que el Reino Unido avance de manera más contundente en materia de inversión militar.

Para Argentina, la novedad adquiere una importancia particular porque Estados Unidos es una de las principales potencias internacionales con capacidad para influir en la cuestión Malvinas. Si bien no existe por ahora un anuncio oficial de cambio de postura, la posibilidad de que Washington revise su posición introduce un elemento novedoso en la disputa diplomática entre Buenos Aires y Londres.

El Gobierno británico, por su parte, sostiene que las Malvinas son un territorio británico de ultramar y mantiene firme su posición sobre la soberanía del archipiélago. La cuestión vuelve así a quedar atravesada por una disputa mayor: el reparto de responsabilidades militares dentro de la alianza occidental y la presión de Washington sobre sus principales socios.