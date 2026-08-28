Colombia recuerda a las más de 330 víctimas del terremoto con emotiva vigilia en Bogotá

FOTO: Colombia enciende velas en memoria de las más de 330 víctimas del terremoto

BOGOTÁ — En la noche del pasado viernes, cientos de personas se congregaron en la emblemática Plaza de Bolívar, en el corazón de la capital colombiana, para rendir homenaje a las más de 330 víctimas del devastador terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto. El evento, que incluyó el encendido de velas, fue una muestra de solidaridad y recuerdo para quienes perdieron la vida en el sismo.

"Creemos que a través del mundo espiritual también podemos hacer la fuerza para llegar a restaurar nuestra nación, tanto espiritual como físicamente", expresó a la prensa Santiago Alejandro Rojas, un joven de 18 años que participó de la vigilia, portando una vela y vistiendo la camiseta de la Selección Colombia.

La ceremonia religiosa fue convocada por el gobierno del conservador Abelardo de la Espriella, y aunque reunió a cientos de ciudadanos, se notó la ausencia de varias sillas que quedaron vacías. La Plaza de Bolívar es un lugar simbólico donde se encuentran el Congreso, las altas cortes y la principal catedral del país.

La vigilia, denominada "Oración por Colombia", comenzó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto más devastador del siglo en el país, que afectó a 16 departamentos, especialmente en el occidente, donde se ubican Chocó, el epicentro del sismo, Valle del Cauca y Risaralda.

A más de dos semanas del desastre, las autoridades continúan la búsqueda de 152 personas reportadas como desaparecidas y se encuentran en el proceso de limpieza de escombros, tras el colapso de 655 edificios y la destrucción de más de 33.300 viviendas, según datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Desde Cali, una de las ciudades más afectadas, De la Espriella anunció un subsidio de alquiler de aproximadamente 331 dólares mensuales para quienes han perdido sus hogares.

El mandatario asistió a la vigilia, acompañado de un amplio esquema de seguridad, junto a la primera dama, Ana Lucía Pineda, quien ha liderado la entrega de ayuda a los damnificados. "Mi corazón está con las víctimas, sus familias y cada una de las personas que resultaron damnificadas. Pero junto a este dolor, también nace un profundo sentimiento de gratitud, gracias a la solidaridad", manifestó Pineda con la voz entrecortada.

Durante la ceremonia, líderes religiosos de diversas corrientes, en su mayoría católicos y cristianos, ofrecieron oraciones desde una tarima que exhibía la bandera de Colombia y fotografías de los escombros en las áreas afectadas por el terremoto.

Este terremoto ha representado el primer gran desafío para De la Espriella, quien asumió el cargo el 7 de agosto y declaró la situación de emergencia económica, lo que le permitirá implementar impuestos temporales sin la aprobación del Congreso, con el fin de recaudar fondos para una costosa etapa de reconstrucción que se estima en aproximadamente 9,5 millones de dólares.