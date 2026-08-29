Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este sábado 29 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra cubierto por nubes. La temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica de 14°. La humedad es del 79%, lo que indica un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla desde el sur a una velocidad de 3 km/h, y la presión atmosférica se sitúa en 1011 hPa.

El clima hoy sábado 29 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 20°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 10 km/h. La humedad alta podría generar una sensación de incomodidad, especialmente en horas de la tarde, aunque no se anticipan lluvias para el día de hoy.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el domingo 30 de agosto, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 21°, con cielo nublado. El lunes 31 de agosto, la mínima será de 14° y la máxima alcanzará los 22°, con posibilidad de lluvias ligeras. El martes 1 de septiembre, se espera un cielo despejado, con mínimas de 11° y máximas de 24°.