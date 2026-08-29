Clima en CABA: cómo estará el tiempo este sábado 29 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA es de cielo despejado, con una temperatura actual de 10°. La sensación térmica se mantiene en 10°, con una humedad del 87%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2.7 m/s desde el este-noreste y la presión atmosférica es de 1013 hPa.

El clima hoy sábado 29 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 15°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad que rondará los 2.7 m/s. La humedad alta podría generar una sensación de frescura a lo largo del día, aunque no se esperan lluvias. La visibilidad se mantendrá en niveles óptimos, permitiendo disfrutar de un día soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con temperaturas que oscilarán entre los 11° y 19°. El domingo 30 de agosto, se espera una mínima de 11° y una máxima de 15°, con algunas nubes. El lunes 31 de agosto, la mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 16°, con cielo parcialmente nublado. Para el martes 1 de septiembre, se anticipa un cielo despejado, con temperaturas que irán de 12° a 16°. El miércoles 2 de septiembre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 18°, con cielo despejado. Finalmente, el jueves 3 de septiembre, la mínima será de 13° y la máxima de 19°, con cielo parcialmente nublado.