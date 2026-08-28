El Alavés se impone al Villarreal y alcanza la cima de LaLiga con un gran arranque

FOTO: Lucas Boyé festeja el único gol del partido ante el Villarreal.

Buenos Aires, 28 agosto (NA) – El Alavés consiguió una victoria por 1-0 sobre el Villarreal en el partido disputado el viernes, correspondiente a la segunda fecha de LaLiga española, y así mantiene un destacado comienzo que lo coloca en la cima de la tabla.

El único gol del encuentro, realizado en el estadio de Mendizorroza, fue anotado por el delantero argentino Lucas Boyé, quien marcó a los 30 minutos de la primera parte.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Enrique Sánchez Flores se posiciona en el primer lugar del torneo, acumulando siete puntos, mientras que el Villarreal queda en el duodécimo puesto, sin victorias y con solo dos puntos en su haber.

Además, el Real Racing de Santander logró su primera victoria desde su regreso a la Primera División al vencer 3-2 a un Elche repleto de jugadores argentinos, ubicándose en el octavo lugar.

El Alavés busca mantener su buen rendimiento y, aunque su objetivo es asegurar la permanencia en la máxima categoría, su arranque invicto es prometedor. El único gol se produjo a los 30 minutos del primer tiempo, cuando un cambio de frente fue controlado por el carrilero Ángel Pérez, cuyo centro fue convertido en gol por Boyé.

En la segunda mitad, a los 23 minutos, Pérez intentó sorprender con un remate rápido que impactó en el primer palo.

El Villarreal tuvo su mejor oportunidad a los 37 minutos del segundo tiempo, cuando el extremo Ayoze Pérez realizó una volea que obligó al arquero Antonio Sivera a hacer una gran intervención para despejarla.

En el estadio "El Sardinero", Racing de Santander logró una victoria destacada gracias a un hat-trick de Yassir Zabiri, quien anotó a los 15, 21 y 36 minutos del primer tiempo.

El primer gol de Zabiri llegó tras un error del arquero argentino Matías Dituro, quien no logró despejar una pelota suelta. Su segundo gol fue un zurdazo desde el borde del área, y el tercero un potente remate de tijera.

A pesar de los intentos de Buba Sangaré y Fer Niño, quienes anotaron para Elche en los minutos 33 y 34 del segundo tiempo, no lograron evitar la derrota de su equipo.

Agencia NA