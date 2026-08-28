En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. Sarmiento

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

El Alavés se impone al Villarreal y alcanza la cima de LaLiga con un gran arranque

El Alavés logró una victoria de 1-0 frente al Villarreal, consolidando su liderazgo en LaLiga tras dos jornadas.

28/08/2026 | 20:22Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Lucas Boyé festeja el único gol del partido ante el Villarreal.

FOTO: Lucas Boyé festeja el único gol del partido ante el Villarreal.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 28 agosto (NA) – El Alavés consiguió una victoria por 1-0 sobre el Villarreal en el partido disputado el viernes, correspondiente a la segunda fecha de LaLiga española, y así mantiene un destacado comienzo que lo coloca en la cima de la tabla.

El único gol del encuentro, realizado en el estadio de Mendizorroza, fue anotado por el delantero argentino Lucas Boyé, quien marcó a los 30 minutos de la primera parte.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Enrique Sánchez Flores se posiciona en el primer lugar del torneo, acumulando siete puntos, mientras que el Villarreal queda en el duodécimo puesto, sin victorias y con solo dos puntos en su haber.

Además, el Real Racing de Santander logró su primera victoria desde su regreso a la Primera División al vencer 3-2 a un Elche repleto de jugadores argentinos, ubicándose en el octavo lugar.

El Alavés busca mantener su buen rendimiento y, aunque su objetivo es asegurar la permanencia en la máxima categoría, su arranque invicto es prometedor. El único gol se produjo a los 30 minutos del primer tiempo, cuando un cambio de frente fue controlado por el carrilero Ángel Pérez, cuyo centro fue convertido en gol por Boyé.

En la segunda mitad, a los 23 minutos, Pérez intentó sorprender con un remate rápido que impactó en el primer palo.

El Villarreal tuvo su mejor oportunidad a los 37 minutos del segundo tiempo, cuando el extremo Ayoze Pérez realizó una volea que obligó al arquero Antonio Sivera a hacer una gran intervención para despejarla.

En el estadio "El Sardinero", Racing de Santander logró una victoria destacada gracias a un hat-trick de Yassir Zabiri, quien anotó a los 15, 21 y 36 minutos del primer tiempo.

El primer gol de Zabiri llegó tras un error del arquero argentino Matías Dituro, quien no logró despejar una pelota suelta. Su segundo gol fue un zurdazo desde el borde del área, y el tercero un potente remate de tijera.

A pesar de los intentos de Buba Sangaré y Fer Niño, quienes anotaron para Elche en los minutos 33 y 34 del segundo tiempo, no lograron evitar la derrota de su equipo.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido?
El Alavés ganó 1-0 al Villarreal.

¿Quién anotó el gol decisivo?
El gol fue anotado por Lucas Boyé.

¿Dónde se jugó el partido?
El encuentro se disputó en el estadio de Mendizorroza.

¿Cuál es la posición del Alavés en LaLiga?
El Alavés ocupa el primer puesto en la tabla.

¿Cuándo se llevó a cabo el partido?
El partido se realizó el viernes 28 de agosto de 2026.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf