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La bandera argentina flamea en Malvinas tras 44 años: un emotivo homenaje de un excombatiente

El excombatiente Eduardo Canitrot regresó a las Islas Malvinas para rendir homenaje a su amigo fallecido en la guerra. Desplegó la bandera argentina en varios puntos del archipiélago.

18/08/2026 | 12:57Redacción Cadena 3

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La bandera argentina flamea en Malvinas tras 44 años: un emotivo homenaje de un excombatiente

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Buenos Aires, 18 de agosto (NA) -- A 44 años del conflicto en las Islas Malvinas, el excombatiente Eduardo Canitrot realizó un emotivo viaje al archipiélago, donde luchó como soldado en 1982, para cumplir una promesa que había marcado su vida. Acompañado por una de sus hijas, Canitrot recorrió Puerto Argentino, el cementerio de Darwin y otros lugares significativos del conflicto, donde rindió homenaje a sus compañeros caídos.

Canitrot, actual presidente de la Asociación de Veteranos Puerto Argentino de Pinamar, formó parte del Batallón Logístico 10 de la X Brigada de Infantería durante la guerra. Con menos de 20 años, llegó a las islas y permaneció allí durante el conflicto bélico contra el Reino Unido.

El viaje tuvo un profundo significado personal. En diferentes lugares del archipiélago, desplegó la bandera argentina, una imagen que rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando miles de mensajes de reconocimiento.

Una promesa cumplida después de cuatro décadas

Uno de los momentos más emotivos se vivió en el cementerio argentino de Darwin, donde descansan los restos de numerosos soldados caídos. Allí, Canitrot visitó la tumba de Pedro Larrosa, uno de sus compañeros, a quien había prometido regresar. Frente a la cruz blanca que recuerda a su amigo, el veterano recordó aquel compromiso asumido hace más de cuatro décadas, expresando su emoción por haber podido cumplirlo. En sus publicaciones, escribió: "Cumplí con lo que te prometí, Pedro", un mensaje que sintetizó el sentido de todo el viaje.

Durante su recorrido, también recordó a todos los combatientes fallecidos y a quienes sufrieron las consecuencias de la posguerra. En otra publicación, manifestó: "Por los caídos, por los que quedaron aquí en las islas y en el mar, por los que no pudieron soportar y se quitaron la vida. Por todos los argentinos y argentinas que dieron, dan y darían su vida por esta bandera".

La bandera argentina en Puerto Argentino

Otro de los momentos más destacados ocurrió en Puerto Argentino, donde Canitrot corrió sosteniendo la bandera argentina en las inmediaciones de un mástil que exhibe la insignia británica. Además, llevó la bandera a distintos puntos del archipiélago, incluyendo Monte Harriet, donde grabó un video mientras el viento hacía flamear la enseña nacional. Allí dejó una frase que resumió el significado del homenaje: "Mi bandera no se arrodilla ante nadie".

El excombatiente también logró localizar el lugar donde permaneció durante gran parte del conflicto, recorriendo sectores como Pradera del Ganso y Monte Kent, escenarios que evocaron recuerdos de la guerra.

Lectura rápida

¿Quién realizó el homenaje en Malvinas?
El homenaje fue llevado a cabo por el excombatiente Eduardo Canitrot.

¿Qué hizo Canitrot durante su visita?
Desplegó la bandera argentina en varios puntos del archipiélago y visitó el cementerio de Darwin.

¿A quién homenajeó en el cementerio?
Homenajeó a su compañero caído Pedro Larrosa.

¿Qué mensaje compartió en redes sociales?
Escribió: "Cumplí con lo que te prometí, Pedro".

¿Cuál fue el significado de su viaje?
Cumplir una promesa hecha hace 44 años y rendir homenaje a los caídos en la guerra.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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