Así fue el momento en que sicarios balearon a la expareja del exasesor de Milei

La abogada y activista política Nadia Beller fue atacada a balazos por dos hombres frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Tras el hecho, la Policía detuvo a su expareja, el consultor argentino Fernando Cerimedo, e investiga si tuvo algún tipo de participación en la agresión.

El ataque ocurrió en pocos segundos y quedó registrado por una cámara. En las imágenes se observa la llegada de dos hombres vestidos como repartidores y el momento en que uno de ellos se acerca a Beller y le dispara tres veces a corta distancia.

La mujer cayó al suelo herida y, mientras permanecía tendida, el segundo agresor le quitó el teléfono celular que tenía en sus manos.

Los atacantes escaparon en una motocicleta que le robaron a un repartidor de comida que estaba en el lugar. De acuerdo con la información disponible, habrían tenido inconvenientes con el vehículo en el que habían llegado y utilizaron la moto para continuar la fuga.

Beller fue trasladada de urgencia a la Clínica Las Américas, donde debió ser operada. Según informó el medio Bolpress, permanecía estable, aunque con pronóstico reservado.

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• Detuvieron a su expareja en un aeropuerto

La investigación iniciada por la Policía boliviana derivó en la detención de Fernando Cerimedo, expareja de Beller y consultor político argentino.

Cerimedo fue aprehendido durante la madrugada en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, cuando se disponía a viajar hacia Argentina. Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) lo trasladaron a una dependencia policial para tomarle declaración.

Los investigadores buscan establecer si el consultor tuvo alguna participación en el ataque y, particularmente, si pudo haber planificado u ordenado la agresión. Hasta la mañana de este martes no se había informado la detención de los dos hombres registrados en el video.

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Cerimedo trabajó como asesor de Javier Milei durante la campaña presidencial de 2023. Fuentes del Gobierno argentino aclararon que posteriormente dejó de cumplir esa función.

En la actualidad se desempeña como asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aunque no integra formalmente la estructura del Ejecutivo de ese país.

• Quién es Nadia Beller

Beller es abogada y activista política. En 2019 fue candidata a diputada por el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales, pero posteriormente se alejó de ese espacio y adoptó una posición crítica hacia el expresidente boliviano.

También mantuvo contactos con el entonces dirigente cívico Luis Fernando Camacho durante las protestas que precedieron a la salida de Morales del Gobierno.

El ataque ocurrió pocas semanas después de que Cerimedo negara públicamente versiones que lo vinculaban con un supuesto episodio de violencia contra Beller.

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A fines de julio, el consultor sostuvo en sus redes sociales que esas acusaciones eran falsas y aseguró que no existían denuncias, órdenes de aprehensión ni investigaciones en su contra por aquel presunto hecho.

Luego del ataque contra Beller y de la detención de Cerimedo, la Justicia boliviana intenta determinar si el consultor tuvo alguna responsabilidad en la agresión.

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