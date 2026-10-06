Supermercadistas mendocinos reportan leve repunte en ventas a pesar de la caída nacional del consumo

A diferencia de los números que refleja el promedio del consumo a nivel país, los supermercadistas mendocinos afirman que las ventas han tenido un leve repunte en los últimos meses.

El dueño de un mayorista local, Rubén David, declaró: "Por lo menos en la provincia el mes pasado hemos tenido los números parecidos al mes anterior y eso es positivo a nivel nacional".

A nivel nacional ha habido un ligero descenso del 0,5%, aunque David aclara que "a veces eso no es tan significativo debido a que hay distintas modalidades de compra".

En su análisis, expresó: "Siempre teniendo la esperanza de que podamos levantar el consumo. Contento porque ha dejado de caer el consumo, pero necesitamos empezar a crecer porque las industrias no están trabajando al 100%".

David también resaltó que los consumidores son muy analíticos, por lo que "buscan promociones y precios antes que marcas". Esta tendencia configura un importante desafío para los minoristas en el contexto actual.

Informe de Facundo Di María