Supermercadistas mendocinos reportan leve repunte en ventas a pesar de la caída nacional del consumo
A pesar de una caída del 0,5% a nivel nacional, supermercados de Mendoza observan un leve repunte. Rubén David destacó la importancia de mejorar el consumo y la búsqueda de promociones por parte de los clientes.
06/10/2026 | 15:40Redacción Cadena 3
FOTO: Ventas en Mendoza: ¿un repunte inesperado?
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Panorama Federal
A diferencia de los números que refleja el promedio del consumo a nivel país, los supermercadistas mendocinos afirman que las ventas han tenido un leve repunte en los últimos meses.
El dueño de un mayorista local, Rubén David, declaró: "Por lo menos en la provincia el mes pasado hemos tenido los números parecidos al mes anterior y eso es positivo a nivel nacional".
A nivel nacional ha habido un ligero descenso del 0,5%, aunque David aclara que "a veces eso no es tan significativo debido a que hay distintas modalidades de compra".
En su análisis, expresó: "Siempre teniendo la esperanza de que podamos levantar el consumo. Contento porque ha dejado de caer el consumo, pero necesitamos empezar a crecer porque las industrias no están trabajando al 100%".
David también resaltó que los consumidores son muy analíticos, por lo que "buscan promociones y precios antes que marcas". Esta tendencia configura un importante desafío para los minoristas en el contexto actual.
Informe de Facundo Di María
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¿Cuál es la situación del consumo en Mendoza?
Los supermercadistas mendocinos afirman que ha habido un leve repunte en las ventas en los últimos meses.
¿Quién es Rubén David?
Es el dueño de un mayorista local que declaró sobre la situación del consumo en la provincia y a nivel nacional.
¿Qué indica el promedio nacional de consumo?
A nivel nacional ha habido un ligero descenso del 0,5%, según los datos más recientes.
¿Qué opinó David sobre el consumo?
David expresó que está contento porque ha dejado de caer, pero es necesario crecer para que las industrias trabajen al 100%.
¿Cuál es el comportamiento de los consumidores según David?
Los consumidores son muy analíticos y buscan promociones y precios antes que marcas, representando un desafío para los minoristas.