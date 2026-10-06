La UAR rindió homenaje a Messi en su despedida de la selección: “Sos una inspiración para todos"

El fútbol argentino vive este martes un día de emociones intensas con la despedida de Lionel Messi de la selección nacional. En este contexto, la Unión Argentina de Rugby (UAR) decidió rendir homenaje al futbolista, reconociendo su influencia en el deporte del país. En un video de dos minutos, capitanes de distintas selecciones de rugby, como Los Pumas, Pumas 7’s y Las Yaguaretés, expresaron su admiración por Messi y su legado.

Julián Montoya, capitán de Los Pumas, inició el mensaje agradeciendo a Messi por inspirar a todos los argentinos a creer y a seguir adelante en momentos difíciles. "Sos una inspiración para todos nosotros. Sos un ejemplo como deportista, pero mucho más como persona. Y todo lo que uno quiere ver representado a la Argentina está reflejado en vos", afirmó Montoya.

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¡Gracias, Leo! ?????? https://t.co/x5CceNifEw — Unión Argentina de Rugby (@unionargentina) October 6, 2026

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Santiago Mare, capitán de Pumas 7’s, también se unió al tributo, enfatizando el legado que Messi dejó en el país y en el mundo. "Quería agradecerte por cómo has defendido la camiseta argentina todos estos años, pero sobre todo por el legado que dejas en todos los argentinos y en todo el mundo. Creo que sos una persona que con tus valores, con tu humildad, con nunca rendirte y nunca bajar los brazos, has dejado un mensaje y una inspiración muy fuerte para todos los que te vieron", expresó Mare.

Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, destacó la dedicación y resiliencia de Messi, afirmando que su figura trascendió el fútbol. "Sos una imagen de inspiración para cualquier argentino y para cualquier persona en este mundo. Así que respeto y admiración absoluta. Que sigas encontrando la felicidad", comentó Pedrozo.

El partido de despedida de Lionel Messi se lleva a cabo este martes, en el Estadio Monumental, donde la Selección argentina se enfrenta a Benín.