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Instituto-Boca tendrá un megaoperativo con 1.500 personas

Habrá un despliegue especial sobre los accesos, la circulación vial y la desconcentración, con controles también sobre la Autopista Córdoba-Rosario. El partido es el viernes a las 19.30 en el Kempes.

06/10/2026 | 16:40Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Numeroso operativo policial para Instituto - Boca

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El Ministerio de Seguridad, a través del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (CO.SE.DE.PRO.), coordinó el operativo de seguridad dispuesto para el encuentro que disputarán Instituto y Boca Juniors, este viernes a las 19:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes.

La planificación, encabezada por el presidente del CO.SE.DE.PRO., Marcelo Frossasco, reunió a los distintos organismos que participarán del dispositivo y permitió definir las acciones preventivas y logísticas que se implementarán antes, durante y después del encuentro.

Al tratarse de un partido con presencia de ambas parcialidades, se dispuso un amplio despliegue preventivo dentro y fuera del estadio, con especial atención en los accesos al predio, las arterias de circulación de la zona y los sectores destinados al ingreso y egreso de los espectadores.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Como parte del operativo, se realizarán controles sobre la autopista Córdoba-Rosario, a la altura de la localidad de Toledo, para supervisar el ingreso a la provincia de los simpatizantes de Boca que lleguen desde Buenos Aires y ordenar su circulación hacia la ciudad de Córdoba.

En total, serán aproximadamente 1.500 las personas afectadas al dispositivo, entre efectivos de la Policía de Córdoba, unidades y grupos especiales, personal de seguridad privada, UTEDYC y agentes de Tribuna Segura.

En el estadio se implementará el programa Tribuna Segura, que contempla la validación de identidad de los espectadores y la verificación del derecho de admisión antes del ingreso a los sectores correspondientes.

El dispositivo también contará con seis ambulancias y carpas sanitarias, destinadas a brindar asistencia ante cualquier eventualidad durante la jornada.

La Policía de Córdoba tendrá a su cargo el despliegue operativo, con la participación y coordinación de las distintas fuerzas y organismos involucrados, además de las áreas municipales vinculadas al ordenamiento y control de la circulación.

El personal permanecerá afectado al operativo desde las horas previas a la apertura de puertas y continuará trabajando hasta completar la desconcentración de ambas parcialidades.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, destacó la importancia de la planificación previa:

“Cuando hay un partido con dos hinchadas, la prevención empieza mucho antes de que se abra la puerta del estadio. Tenemos que ordenar los accesos, controlar el ingreso a Córdoba, cuidar la circulación y acompañar la desconcentración hasta el final. Queremos que la gente vaya a disfrutar del fútbol y vuelva a su casa tranquila. La calle es de todos y el que rompe el orden tiene que saber que vamos a actuar.”

Quinteros remarcó que “la seguridad en los espectáculos deportivos no se improvisa” y que el objetivo es que la pasión por el fútbol pueda convivir con el respeto por las normas y por quienes concurren a disfrutar de la jornada.

Lectura rápida

¿Qué evento se está organizando? Un operativo de seguridad para el partido entre Instituto y Boca Juniors.

¿Quién coordina el operativo? El Ministerio de Seguridad a través del CO.SE.DE.PRO. y su presidente Marcelo Frossasco.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el evento? Este viernes a las 19:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes.

¿Cuántas personas estarán involucradas en el operativo? Aproximadamente 1.500 personas entre diferentes organismos y fuerzas de seguridad.

¿Qué medidas se implementarán durante el evento? Se realizarán controles en la autopista Córdoba-Rosario y se implementará el programa Tribuna Segura.

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