En medio de la preocupación por el ataque de tres pitbulls que mataron a un caniche en el centro de Rosario, Juan Gnoato, coordinador de la escuela canina Dogsario, analizó en Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario, las causas de los problemas de conducta en los perros y explicó qué posibilidades existen de rehabilitar a los animales involucrados en episodios de agresividad.

Consultado sobre si estos comportamientos responden a la raza o a la crianza, fue contundente: "Sin duda, tenemos que hablar de crianza". Explicó que las dificultades de conducta pueden aparecer en cualquier perro, independientemente de su tamaño, aunque reconoció que los animales de gran porte tienen un potencial mayor para provocar daños.

El especialista señaló que una socialización deficiente durante las etapas necesarias del desarrollo puede influir en el comportamiento. También indicó que determinadas características de cada raza pueden funcionar como atenuantes, según sus tendencias de protección, cuidado o caza. Sin embargo, insistió en que el contexto y la responsabilidad de los tutores son determinantes.

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Respecto de los animales involucrados en el ataque, consideró que el caso está atravesado por situaciones de negligencia e irresponsabilidad. Además, recordó que, según su conocimiento, ya existían advertencias de vecinos por la presencia de los perros sueltos. "Lamentablemente termina pagando los platos rotos el animal", sostuvo al referirse a las consecuencias que también recaen sobre los perros.

Gnoato explicó que los tres animales fueron derivados al hospital animal para una evaluación clínica y que posteriormente pasarían al Centro de Adopción Municipal, donde deberán ser evaluados y trabajar en su posible reinserción. Aclaró que los perros atraviesan una situación de desorientación porque fueron separados de su entorno y de las personas con las que convivían.

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Sobre las posibilidades de recuperación, sostuvo: "Yo digo siempre que no existen perros irrecuperables". No obstante, aclaró que cada animal tiene un límite en su capacidad de aprendizaje y que la rehabilitación es un proceso extenso. También advirtió que puede persistir el riesgo de que vuelva a manifestar determinadas conductas.

El coordinador remarcó que el trabajo no debe concentrarse exclusivamente en los animales, sino también en quienes están a cargo de ellos. "El tutor es el que tiene que aprender a cómo sobrellevar determinadas cuestiones", afirmó. En ese sentido, explicó que una persona debe conocer las limitaciones de su perro y evitar exponerlo a situaciones que no puede manejar, como espacios con muchos animales o niños.

Otro de los aspectos que destacó fue la necesidad de aprender a interpretar el lenguaje corporal de los perros. Como ejemplo, mencionó situaciones cotidianas en las que las personas los abrazan o besan en la cara sin advertir sus señales de incomodidad. "Los tutores tienen que aprender comunicación, tienen que aprender a leer cuál es la lectura corporal y facial de nuestros perros", explicó.

Finalmente, Gnoato puso el foco en las medidas de seguridad durante los paseos, especialmente cuando se trata de animales de gran porte. Recomendó utilizar elementos adecuados, correas en buenas condiciones y, fundamentalmente, bozal. "El bozal es el elemento que va a resolver absolutamente todos los problemas que nos vamos a encontrar en la vía pública", aseguró, al explicar que incluso una rotura accidental de la correa puede provocar que un perro quede suelto y genere una situación de riesgo.

Entrevista de Jonatan Raimundo.