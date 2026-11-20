El riesgo país de la Argentina volvió a superar la barrera de los 1.000 puntos básicos este viernes 20 de noviembre y alcanzó las 1.070 unidades, con un salto del 15% respecto de los 931 puntos de la jornada anterior.

La suba representa un avance de 140 puntos en una sola rueda y marca el regreso del indicador a valores por encima de las cuatro cifras tras más de un año.

El movimiento se produjo en medio de una nueva rueda de caídas para los bonos soberanos argentinos en dólares y una mayor cautela de los inversores sobre la deuda local.

En el mercado financiero, los operadores siguen de cerca el rendimiento de los títulos públicos frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos para medir el costo del crédito y la percepción de riesgo sobre el país.

En el plano externo, la volatilidad en Wall Street, las correcciones en los índices bursátiles y el nivel de las tasas de interés internacionales redujeron el apetito por activos de mercados emergentes. Ese clima global golpeó con fuerza a los bonos soberanos, que en las últimas ruedas acumularon pérdidas relevantes y empujaron al alza el indicador de riesgo.

A los factores internacionales, se sumaron variables locales que los analistas observan con atención, entre ellas el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central y las dudas sobre el financiamiento futuro. Los inversores monitorean la capacidad de la economía para reunir divisas y sostener los compromisos de deuda en moneda extranjera.

Con el cierre de este viernes en 1.070 unidades, el indicador deja una señal de alerta sobre el humor del mercado al finalizar la semana. En las próximas ruedas, la evolución de los mercados globales, la dinámica de las reservas y las señales de política económica marcarán si la deuda soberana logra estabilizarse o si persiste la volatilidad.

El dólar terminó con el mayor aumento semanal en 19 meses

El dólar mayorista cerró la semana con una nueva alza y registró el mayor aumento semanal desde abril de 2025, al tiempo que la brecha cambiaria volvió a estirarse y quedó al borde de tocar el 13%.

En concreto, el tipo de cambio mayorista subió quince pesos, o el equivalente al 1%, durante este viernes y terminó en $1.580. Así, el alza total de la semana llegó al 2,4%, el mayor aumento desde abril de 2025. En lo que va del año, el incremento alcanza el 7,2%, por debajo del 26,3% acumulado de inflación.

La diferencia con el límite superior del régimen cambiario impuesto por el Banco Central (BCRA) escaló hasta los $396,68 o 25,11%. Actualmente, ese límite se ubica en $1.976,68.

En cuanto al dólar minorista, subió $15, o 0,95%, hasta los $1.600 en la pizarra del Banco Nación.

El dólar “blue” o informal avanzó $35, o 2,1%, y cerró la última jornada hábil en $1.675.

Respecto a los segmentos financieros, el MEP subió 2,1% hasta $1.677,53, mientras que el contado con liquidación (CCL) aumentó 2,2% hasta $1.782,1.

Así, la brecha entre este último y el mayorista volvió a estirarse y alcanzó el 12,8%, equivalente a $202,1. Se trata del nivel más alto registrado desde que el Gobierno liberó el cepo para las personas humanas, en abril de 2025.

El Banco Central no compró dólares

Ante la escalada del dólar, la autoridad monetaria decidió cortar con la racha compradora y no intervino en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

De esta manera, cortó una racha de nueve jornadas en noviembre en las que compró divisas del mercado. El saldo comprador había llegado hasta los US$344 millones adquiridos.

Sin embargo, el Central tuvo que cortar y ceder ante el aumento sostenido de la divisa norteamericana para no meterle mayor presión. Durante la semana, las adquisiciones fueron cayendo y desacelerándose: US$33 millones (lunes), US$74 millones (martes), US$11 millones (miércoles) y US$3 millones (jueves).