Se acabó la espera: Boca se enfrenta con Atlético Mineiro en la gran final de la Copa Sudamericana
El partido se juega desde las 19:30 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y el VAR a cargo de Antonio García. Transmite Cadena 3.
FOTO: Boca quiere ganar la Sudamericana el sábado.
Boca se enfrenta este sábado con Atlético Mineiro de Brasil, por la gran final de la Copa Sudamericana, en busca de un triunfo que le permita cortar con la sequía de 18 años sin títulos internacionales.
El encuentro se llevará a cabo desde las 19:30 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad colombiana de Barranquilla, contará el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, mientras que en el VAR estará su compatriota Antonio García, tendrá la cobertura en vivo de Cadena 3 Argentina en todas sus plataformas y se podrá ver a través de ESPN, DSports y Disney+ Premium.
Boca llega a este crucial enfrentamiento en un inmejorable momento, ya que con Rodolfo Arruabarrena como técnico consiguió una regularidad que le permitió dar pelea hasta el final en todos los frentes en el presente semestre.
El equipo de La Ribera no solo se quedó con el título de Campeón de Liga por finalizar primero en la tabla anual y se encuentra en la final de la Copa Sudamericana, sino que también está clasificado para el partido decisivo en la Copa Argentina y en los playoffs del Torneo Clausura.
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Preocupación en el plantel. Ascacíbar genera preocupación en Boca: ¿Podrá jugar la final de la Sudamericana?
El mediocampista de Boca, Santiago Ascacíbar, realizó un entrenamiento diferenciado en Barranquilla, generando dudas sobre su participación en la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro.
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En lo que respecta al 11 titular, la única incógnita es la presencia de Tomás Aranda o Alan Velasco en la delantera.
En caso de quedarse con la victoria, Boca cortará con una extensa sequía de 18 años sin títulos internacionales. Su última consagración en competencias de este tipo se dio en la Recopa Sudamericana 2008.
Atlético Mineiro, por su parte, atraviesa un delicado momento, ya que, si bien marcha séptimo en el Brasileirao, cayó en sus últimas tres de sus últimas cuatro presentaciones y perdió mucho terreno en la pelea por ingresar a la próxima edición de la Copa Sudamericana.
El equipo brasilero, que tiene como técnico al argentino Eduardo Domínguez, quiere cortar con la seguidilla de caídas en finales internacionales, debido a que en 2024 cayó en el partido decisivo de la Copa Libertadores y el año pasado fue derrotado por Lanús en el de la Copa Sudamericana.
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La voz del mediocampista. Leandro Paredes: "No sentimos presión" en la previa de la final de la Sudamericana con Boca
El mediocampista destacó la importancia del partido, el más relevante desde su regreso al club. Paredes se mostró confiado y centrado en disfrutar el momento junto a sus compañeros.
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Posibles formaciones
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Cassierra. DT: Eduardo Domínguez.
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Lectura rápida
¿Qué equipo jugará la final? El equipo que disputará la final es Boca Juniors, que se enfrentará a Atlético Mineiro.
¿Cuándo se jugará el partido? El partido se llevará a cabo este sábado.
¿Por qué es importante este partido para Boca? Boca busca romper una sequía de 18 años sin títulos internacionales.
¿Cómo fue el camino de Boca hasta la final? Boca tuvo un inicio complicado, siendo eliminado de la Copa Libertadores, pero luego avanzó en la Copa Sudamericana con varias victorias.
¿Quién dirige a Boca Juniors? El equipo es dirigido por Rodolfo Arruabarrena.
[Fuente: Noticias Argentinas]