La investigación por el crimen de Claudio Alberto Garavaglia, cuyo cuerpo apareció calcinado dentro de su camioneta sobre la ruta 38 entre La Cumbre y Los Cocos, apunta a una disputa económica como móvil principal del asesinato.

A menos de 48 horas del hallazgo ocurrido el miércoles a la madrugada, la Justicia ordenó la detención de dos hombres de 44 y 48 años y realiza un nuevo allanamiento en el domicilio de la víctima, ubicado en la calle Faustino Allende 286, en barrio Cofico de la ciudad de Córdoba.

De acuerdo con la reconstrucción judicial que encabeza la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, los peritos buscan determinar si la vivienda de barrio Cofico fue parte de la escena del crimen, aunque los primeros indicios señalan que a Garavaglia lo sacaron con vida de su propiedad y lo asesinaron en el vehículo antes de prenderlo fuego.

El principal detenido mantenía un estrecho vínculo familiar y comercial con la víctima: era su "hijo del corazón" —ya que Garavaglia fue pareja de su madre durante años— y, a su vez, es el padre del joven que en septiembre pasado denunció al hombre asesinado por un presunto abuso sexual ocurrido hace seis años. Sin embargo, para los investigadores el móvil no sería una venganza por aquella causa judicial, sino el corte abrupto de un millonario flujo de dinero.

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El conflicto económico detrás del homicidio

Según surge de la pesquisa, la relación entre la víctima y el detenido estaba marcada por un alto nivel de vida y movimientos financieros cuyo origen ahora se intenta establecer:

El detonante del martes: tras la denuncia por abuso sexual —que Garavaglia aseguraba que era falsa—, rompió vínculos con esa rama de la familia y les cortó la asistencia económica. El martes último se presentó en una de sus propiedades, donde vivían los acusados, y les exigió que desalojaran el inmueble.

La secuencia del crimen: horas después de ese reclamo, durante la noche del martes, el ex hijastro se habría presentado junto a un amigo en la casa de barrio Cofico. Según la hipótesis fiscal, lo redujeron, lo trasladaron hacia el valle de Punilla, lo mataron en el asiento de la camioneta y luego incendiaron el rodado.

Un patrimonio bajo la lupa: cuando fue imputado hace poco más de un mes por la denuncia de abuso, Garavaglia declaró estar desocupado y se presentaba informalmente como parapsicólogo o tarotista. No obstante, poseía varias propiedades, vehículos de alta gama y realizaba frecuentes viajes relámpago de cuatro o cinco días a España junto al ahora detenido, quien operaba como una suerte de socio.

Mientras continúa el operativo del Ministerio Público Fiscal con corte total sobre la calle Faustino Allende, la fiscalía avanza en el análisis de los bienes y movimientos bancarios para esclarecer el trasfondo de la sociedad que terminó en crimen.