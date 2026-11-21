Alertas

El área será afectada por, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre, que pueden ser superados en forma puntual.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un estado de cielo con. La temperatura actual es de, con una sensación térmica de. La humedad se encuentra en, la visibilidad es dey el viento sopla adesde el noreste.

El clima hoy sábado 21 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima dey una máxima de. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un ambiente propenso a la lluvia. Se anticipan tormentas que podrían generar acumulaciones significativas de agua.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se espera que la temperatura mínima del domingo 22 de noviembre sea dey la máxima de, con. Para el lunes 23, la mínima será dey la máxima de, con. El martes 24 se prevé una mínima dey una máxima de, con. Finalmente, el miércoles 25, la mínima será dey la máxima de, con