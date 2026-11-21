Alertas
El área será afectada por tormentas
, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30
y 70 mm
, que pueden ser superados en forma puntual.
Ahora
Las condiciones actuales en Córdoba indican un estado de cielo con lluvia ligera
. La temperatura actual es de 22°
, con una sensación térmica de 23°
. La humedad se encuentra en 68%
, la visibilidad es de 10000 m
y el viento sopla a 6.69 m/s
desde el noreste.
El clima hoy sábado 21 de noviembre
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 17°
y una máxima de 23°
. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un ambiente propenso a la lluvia. Se anticipan tormentas que podrían generar acumulaciones significativas de agua.
Pronóstico extendido
En los próximos días, se espera que la temperatura mínima del domingo 22 de noviembre sea de 14°
y la máxima de 25°
, con lluvia ligera
. Para el lunes 23, la mínima será de 18°
y la máxima de 24°
, con lluvia moderada
. El martes 24 se prevé una mínima de 17°
y una máxima de 22°
, con nubes cubiertas
. Finalmente, el miércoles 25, la mínima será de 17°
y la máxima de 25°
, con lluvia ligera
.